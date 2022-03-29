奧斯卡韋史密夫掌摑｜看MMA界中的掌擊好手　開掌打擊有何優勢

“ Will Smith just smacked the s**t outta me “



Will Smith smacking Chris Rock is the best thing we’ll see this year ✊🤣#Oscars #Oscar #Oscar2022

pic.twitter.com/i3a5wLCS3r — Antonio Mango (@AntonioMango4) March 28, 2022

在昨天舉行的奧斯卡頒獎典禮上，喜劇演員Chris Rock擔任頒獎嘉賓時因為以Will Smith妻子的光頭髮型開玩笑，於是Will Smith隨即走上台上掌摑對方。事件透過全球直播映入過百萬觀眾眼前，馬上引起網民瘋傳。

在此先不論Will Smith掌摑行為的對錯，掌摑及掌擊不時都會出現在搏擊運動當中。到底掌擊的威力如何呢？相比起以拳頭打擊，掌擊又有什麼好處呢？

MMA傳奇Bas Rutten成名絕技 Diaz兄弟的Stockton Slap

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Har ingen hot take på Smith/Rock utöver töntar som säger att en örfil inte är något.



Här ger Bas Rutten ett slag med öppen hand, att inte tycka att det är våld är debilt: pic.twitter.com/6x8HqdAlqn — Viktoriöst Kokett (@Jvxta) March 28, 2022

提起掌擊的話，不得不提Bas Rutten這位前UFC重量級冠軍以及日本的Pancrase格鬥賽事。由於早年的Pancrase的比賽規則不容許以拳頭打擊對手頭部並而不使用拳套，所有選手都只能以開掌攻擊對方。而當時Bas Rutten雖然掌以掌代拳，但他的掌擊方式卻充滿威力，往往能夠擊倒對手，結果成為了他在日本的成名絕技之一。

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除此之外，UFC拳手Nick Diaz和弟弟Nate Diaz都喜歡在比賽中突然掌摑對手。早在2004年的UFC 47與Robbie Lawler的一戰中，Nick Diaz比賽的風格就已經是「邊打邊鬧」，並會突然在交鋒之間掌摑對手，讓當時Joe Rogan等旁述大吃一驚。而之後在一次的訪問中，Nick Diaz表示掌摑人是他們Stockton區的「風俗」，當他們不滿對方的時候就會掌摑對方。因此這招開始被外界稱為Stockton Slap。

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所謂的Stockton Slap技術上其實只是普通的掌摑，但是在Diaz兄弟手中卻命中率非常之高，不但前UFC次中量級冠軍Robbie Lawler被打中過，甚至連前UFC雙料冠軍Conor McGregor也被這招狠狠連環掌摑。

時至今日，掌擊這門技術已經被不少搏擊平台認可。例如由柔術家Eddie Bravo創立的寢技賽事——Eddie Bravo Invitation，便開創Combat Jiu Jitsu比賽，允許選手落地後使用掌擊，以此增加賽事的可觀性。

相比起以拳頭打擊，掌擊有什麼好處？

其實不論是拳擊還是掌擊，要獲得最大的力量，就要做到最大的加速，把軀幹轉動並把肌肉完全伸展，不要被關節把出拳的力量吸收。所以理論上，兩者打擊的姿態是一樣，速度和力量也是差不多。至於破壞力的重點則取決於命中時接觸範圍受到的壓力，即是每平方面積所受到的力量。力量擊中的面積越小，破壞力就越大。

無可否認，假如能夠完美地用拳頭指關節的拳峰擊中對手的話，因為指關節面積較小，在同樣的力量下做成的破壞力也的確會較大。而拳頭的確比掌擊長了幾寸，直拳的話的確有距離上的優勢。但是，因為拳頭的構造複雜，出拳時弄傷的機會也會較大。

要正確地出拳需要很好的肌肉控制，以確保在打擊時保持穩定性。手腕不緊的話，不僅會降低擊打的能量，如果落點不准的話更會弄傷手腕。假如打中對方額頭的話，那可是人體最硬的厚的骨頭之一，就算是職業比賽中紮了手，很多職業選手也是因為這樣而導致自己手部骨折。而在自衛的情況下，很多時都是沒有紮手而需要以裸拳迎戰，那打傷手的機會就更大，尤其在一般人沒有進行過拳頭強化或是特別磨練過自己的出拳技術。

開擊則可以減低受傷機會。對於技術水平較低的人來說，就算不能好好控制手腕的肌肉，因為打擊的地方已經是手腕骨頭的位置，所以就算落點不太準確，也不會像出拳那樣因為落點不准而扭傷手腕。在沒有拳套保護的情況下以拳頭擊打對手，用掌底就可以避免可能會弄傷手骨及指骨的問題。

另外，開掌打擊也方便在纏鬥或使用其他防禦技術時，不必不斷地張開或合上雙手就能使用。

Bas Rutten經常在訪問中講解掌打的重點，他多次強調所謂的掌打其實是「骨打」。一定要用掌底下骨頭的位置打向對手才有威力，而且這個位置比拳頭堅硬，他就沒有聽說過有人因為用掌底打擊而讓自己手掌骨折。

武圖App2

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