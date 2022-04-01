混血男大生稱遭女教授奪初夜 控訴多次迫發生性關係 女方咁回應
撰文：謝茜嘉
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若遇性騷擾，切忌啞忍，要勇於說不。日本早稻田大學1名25歲日美混血男研究生，近日將擔任其指導教授的女副教授告上東京地方法院，控訴在2017至18年間多度被對方強迫發生性關係，20歲時被奪去初夜，還淪為「男傭」，被迫接送女方孩子上學、幫忙補習和準備晚餐，要求就造成的傷害賠償750萬日圓（約48萬港元）。不過女方矢口否認曾發生性關係，校方2次調查亦指「不存在騷擾違法行為」。
據日媒報道，該名男生2014年入讀早稻田大學經濟政治學院，其後一直跟從同1名女副教授攻讀碩士和博士課程，2017年2月起，女副教授將他當作戀人，同年3月女方要求他陪同到台灣出差，於酒店多度被強迫發生性關係，同年6月、7月、11月亦被帶往參加海外學術會議，同住一間房並發生性關係。這段不倫關係一直持續至2018年夏天，其間還曾被迫在女方東京的居所及大學實驗室性交。
男生表示，當時他只有20歲，沒任何性經驗，由於不敢與指導教授作對，所以未有反抗，但與已婚及育有小孩的女副教授發生關係，令他良心不安，曾想過自殺。飽受困擾的男生去年3月決定向校方舉報，惟女副教授否認，校方的防止性騷擾委員會和特別設立的第三方委員會在調查後，都指出「不存在騷擾違法行為」。同年8月，女副教授改口承認出差時與男生同住一間房，亦有要求幫忙照顧小孩，但仍矢口否認曾發生性關係。
男生近日決定提告並召開記者會公開事件，批評校方調查不公正不正義。事件曝光後，校方回應指出，校內不容許出現性騷擾的違法行為，過去2次調查都是中立及公開，若法院裁決女副教授有罪，校方會嚴厲處分。
（綜合報道）
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