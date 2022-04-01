港女花$1680電髮超崩壞　「梨花頭」慘變大媽崩潰　網民教咁補救

「電髮電髮，電個靚髮」，但遇到一個好髮型師並不簡單，理想與現實，往往有很大落差！有港男於討論區發文，指其女友花費1680元滿心歡喜要電一個靚靚「梨花頭」髮型，惟最終成品與想像相距甚大，遂問：「女朋友電髮電到咁可唔可以報警？」不少網民看到對比照後直指似「阿豬媽髮型」，「笑到肚痛」、「sor笑咗，但真係好慘」，亦有網民質疑為何上千元的收費成品卻這麼差，「開名邊間啦」。也有網民建議樓主女朋友「出去拉返直個髮算啦」。



左：理想髮型；右：現實髮型。（連登討論區）

有港男於連登討論區以「女朋友電髮電到咁可唔可以報警？」為題發帖，指由於髮型屋重開，於是想整理髮型，並告訴髮型師想電「梨花頭」，髮型師則回應「好簡單」。

樓主女朋友心目中的「梨花頭」▼▼▼

樓主女朋友理想中的「梨花頭」。（連登討論區）

詎料電髮成品與預期落差太大。從樓主上載的圖片見到，女朋友電髮後的髮型，明顯較其心目中的「梨花頭」蓬鬆，而且髮尾由內卷變成外卷，與理想有出入，難以肯定是否同一髮型。樓主引述髮型師解釋，「啱啱電起會攣啲，洗幾次就同張相一樣」，而是次電髮，盛惠1680元。

花1680元電出來的髮型▼▼▼

花1680元電出來的「梨花頭」。（連登討論區）

帖文引來網民熱論，不少網民稱「笑到肚痛」、「sor笑咗，但真係好慘」、「好似阿豬媽髮型」。亦有網民質疑「一個內彎（梨花頭） 一個外彎（女朋友電後髮型），女朋友返咗80年代」、「千六蚊電到咁？」、「開名邊間salon」。也有網民建議樓主女朋友「出去拉返直個髮算啦」、「畀錢去電依個頭，已經夠錢買個靚仔捲髮棒自己卷」，惟樓主留回應，「女朋友而家嘅狀態唔敢幫佢亂搞，搞唔掂一陣嬲埋我」。

不過另有網民指出，樓主女朋友心目中的「梨花頭」是用捲髮夾夾出來，不能與電髮相比，「人地果個係夾…你女朋友去電，好難搞喎」、「幾靚啊」。

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