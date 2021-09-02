聽髮型師講剪短電曲　28歲港女被叫「姨姨」嬲爆　即請大假咁樣做

髮型出事隨時令自己年齡急增！最近有港女在討論區上分享，指28歲的她聽從髮型師的建議轉變髮型，事後「都覺得自己幾靚」。詎料離開髮型屋後，卻有1名小朋友上前問路並稱呼她為「姨姨」，令她十分尷尬之餘，旁邊的朋友亦都「笑到傻咗」。港女最後決定請大假重新設計髮型，再去找建議她轉髮型的髮型師算帳。



港女聽從髮型師建議轉換髮型，但被小朋友稱為姨姨。（《功夫》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

港女在香港討論區上發文，指自己現年28歲就已經被小朋友稱為姨姨。她表示於上周六（8月28日）「唔知受咗啲咩刺激」，聽從髮型師的建議轉變髮型，「剪咗個短髮，電攣毛」。她指自己對新髮型滿意，「都覺得自己幾靚」，於是開心地與朋友行街。

當港女與朋友行街時，突然有1名小朋友上前問港女「姨姨啊，我想問XXX點去啊？」。這句說話令港女「當堂嚇到傻咗」，在身旁的朋友就「大聲笑到傻咗」，「最後個小朋友好似知佢講錯嘢跑走咗」。經過此事之後，港女決定申請1天大假，先將頭髮拉直，然後再找髮型師算帳。

港女表示，將會請大假將頭髮拉直。（《功夫》劇照）

有網民認為「童言無忌又何必介懷」，更表示港女本身都已經將近30歲，叫姨姨十分正常「都28歲，大過小朋友起碼都20年，唔叫姨姨叫咩？」、「都就30歲，叫姨姨好合理」、「你同個小朋友差咗1代，叫姨姨都好平常，無嘢嘅，之後會習慣」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：日本髮型師「整容級」剪髮 毒男都解到毒 網民驚訝：表情都變了【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



日本髮型師「整容級」剪髮 毒男都解到毒 網民驚訝：表情都變了