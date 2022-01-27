女童花高價找「首席理髮師」　看新髮型即崩潰痛哭：像狗啃的一樣

很少女生愛激短髮型，怎料到會被阿姨帶去中伏！內地日前瘋傳影片，顯示有女童跟阿姨去剪髮，新年新氣象花了138元人民幣（約170港元）選了個「首席髮型師」，豈料對方幫她剪了個激短超碎陰髮型，剪完後她傷心得坐在店內哭泣，斥頭髮「像狗啃過似的」。網民笑言髮型比小店10多元理髮的效果更差，「每次去理髮，都是一場賭博」，又批評現時理髮店太多「什麼首席的」，認為要監管。內媒報道，原來內地有全國統一標準，美髮師是有初、中、高級之分，除了有技術規範還有年資要求，坊間那些「總監」、「星級設計師」就和這套標準無關。



女童剪完髮坐在地上，哭着說像「狗啃一樣」。（微博影片截圖）

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頭髮剪了一時間很難長回來，媽媽為了安撫她，唯有從網上買來2個假髮，女兒平時在家裏不用戴，但出門她一定要戴上假髮。

影片令網民笑翻，認為這種髮型隨便花錢就剪到，「138確實無法理解」。有人認為剪髮很少會完全滿意，「反正每次去理髮，都是一場賭博」、「其實就是顯老了，或者小女孩不喜歡」、「我也因為這種事哭過，花300元剪的」，尤其部分理髮師很堅持己見，可能還不到小店20元剪個髮來的好。不少人留意到現時理髮店有很多奇怪職級，「首席」、「總監」之類，「理髮行業是該整頓整頓了」，質疑他們是否需要考牌。

內媒指，內地理髮店有許多種髮型師等級，但沒有一定標準，例如技術督導、技術總監、創意總監、高級設計師、星級設計師、創意設計師、首席等等，名目各有不同。有髮型店透露，他們對髮型師的評級以顧客量來定，和年資也有關，而收費最便宜的應該都是新手或者實習生。

事實上，重慶五一技師學院美髮教師、美髮師國家一級（高級技師）周敏稱，美髮師的專業資格其實有全國統一標準，分了初、中、高級，沿海城市的業內人士已在考取相關資格，這些資格由人社部門頒發，中、高級要求持續執業多年，「技術上肯定更規範」，比現時髮型店那些總監、首席更有說服力。

（綜合）

內地瘋傳1段超狂影片，有女子在乘搭地鐵期間，將自己的頭髮綁在扶手上，然後盤起雙腿，身體凌空隨着列車搖動。（影片截圖）

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同場加映：內地網絡近日流傳1段「慘不忍睹」的影片，有牙醫拿着鉗子，在女病人口中瘋狂搖晃，大動作得連診療椅都在左右搖擺，據稱最終花了1小時，才能將2顆智慧齒拔掉，誇張畫面嚇壞一眾網民。

