超級學霸讀博士8年未畢業　被迫送外賣維生　受訪揭兒子患病財困

「浙江大學博士生送外賣」是內地近日爆紅話題，一名學霸級博士生讀了8年仍未畢業，更因孩子生病要送外賣幫補醫藥費，他批評導師對他學術支援不足及安排太多專案研究，導致他遲遲未能出論文。事件在內地知乎論壇引起熱議，惟有聲稱同校師兄弟爆料，質疑他的說法對老師不公，指他是投放太多時間在其他活動上忽略學術，而且他的家境不必送外賣等。博士生接受內媒訪問回應質疑，他認為要延遲畢業涉及導師問題，又透露兒子患上爆發性心肌炎要治療，曾留醫深切治療部60天，他是財困，為了孩子才會送外賣。



孟偉是名學霸，滿身獎項榮譽，但讀博士8年仍未畢業要送外賣維生。（微博圖片）

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浙江大學「十佳大學生」孟偉近日爆紅，他2014年成為浙江大學控制科學與工程學院博士研究生，讀了8年博士未畢業。他滿身榮譽，包括獲浙江大學黨員重諾典範、浙江大學優秀研究生幹部、G20 峰會志願者等。不過，他近來開抖音分享自己要送外賣，大呻8年來被不公平對待，導師要他負責很多橫向課題，被邊緣化等，才未能成功畢業。未料他的經歷在知乎引起熱議，「浙江大學博士生送外賣」瀏覽量衝破700萬。

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有博士級網民發現，他8年來只發過兩篇會議論文，更在軍區大院出世，應該是幹部子弟，家境不至於要送外賣維生，質疑他沒有花太多時間搞學術，甚至質疑是「製造噱頭和倒逼導師及學校」，又說他過去曾受訪，透露想當官，讀博士4年已去超過4個國家交流，導師對他不好不會有這樣待遇。

3月29日，他登上知乎校園熱榜榜首，其後接受內媒訪問。孟偉表示2014年取得直博（直接以博士研究生身份讀博士）機會，他已延讀3年，校方規定要8年內未畢業只能拿結業證，延讀3年只有一次答辯機會取得博士學位。他同組博士沒一人如期畢業，畢業最低要求是兩篇SCI論文（被科學引文索引收錄的期刊所刊登論文）及通過盲審的大論文，惟他8年內被安排處理8項橫向課題（技術成熟領域的專案，側重應用），沒出過一篇正式論文，批評導師安排對他科研沒幫助，他因此出現抑鬱問題要服藥，更因用藥胖了60斤（30公斤）。

不過，知乎上有兩名聲稱是他師兄弟的留言最引網民關注，有名和他同課題組、已畢業的師弟大爆孟偉博一、二時曾一起做橫向研究，他基本上沒參與，所謂負責8個橫向研究，「肯定是沒有的，我們組總共也沒這麼多橫向」，反指他參加太多社會活動，平日搬獎回實驗室也看得他們一愣愣的，大家都知道他孩子有病，更樂意捐錢，但他現的批評對老師不公。

另一名博士師兄爆料，浙大容許換導師，大可一早換導，臨近畢業才指導師不讓，需拿出證據。事實上他8年間拿不出正刊論文，做不到可以申請轉讀碩士，校內導師有根據其情況建議轉讀碩士，是他堅持不轉，他多次出國交流訪學，前期也拿到一些校內外榮譽，無導師及校方支持根本不可能，經濟問題校方曾提出援助。

關於送外賣賺錢，孟偉透露孩子2021年出生時馬上診斷患上爆發性心肌炎，要留醫深切治療部60多天，4次經歷病危。住院開銷很大，試過一晚2萬，他將所有錢都付作醫藥費，因已延遲畢業失去國家發放的博士生補助，陷入財困便想到送外賣幫補。因為送外賣時間靈活，不需要人情世故，大呻「公司實習和實驗室科研一樣，找到一個負責任、願意帶的mentor（導師）不容易，倒不如送外賣與人打交道的輕鬆」。

由於他和妻子都生於小康之家，平日生活沒問題，只是孩子有病才決定送外賣，半天內賺到100元就下班，校方及同學的確想出手援助，但親友也有出手幫忙，也未到要叫社會求助的地步。

對於有人質疑他可換導師，他說不想和人鬧翻，承認所在的課題組得到校方的提名獎，但認為導師應該是在學術和科研上提供協助，校方的確有提議他轉讀碩士，但他不想放棄。而被批評參加太多其他學生工作，他說這些多發生於抑鬱症的日子，和其他碩博交流心情有好轉，而且只佔很少時間。

8年無所出，他說自己手上論文無意義，不想寫也不想改，不再主動找導師，因為他不再信任對方，導師也覺得他是個問題學生，他無意和網民打口水戰，承認未能畢業自己也有責任，但認為相關制度也需要完善。

《中國科學報》接觸了其中兩名在知乎爆料的師兄弟，但他們婉拒受訪。孟偉透露早前學校領導已聯絡他說會積極配合，可幫他聯繫其他導師及提供心理諮詢，但他說自己不需心理援助，只是希望社會關注他們，「讓教育真正務本，回到學術上來」。

不少網民看完來龍去脈後稱事件始終令人心酸，指責研究時的橫向課題，都是在幫導師賺錢，博士延畢是普遍現象，「研究生在學校狀態主要看導師人品了」，但不理解他要去到攻擊導師的地步，「孟師兄的確將許多精力放在社會工作，成果也很優秀，只是博士畢業還是得靠實打實的科研成果」，呼籲他好好在學術上加油，惟有人揶揄他有意鬧大事件，「我覺得就是單純改做自媒體了吧。反正抖音上博士少，正好吸粉」。

（綜合）