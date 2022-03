4男半夜鬼祟上船疑爆竊　將軍澳街坊拍片喝止兼報警　網民讚義勇

所謂「遠親不如近鄰」,鄰舍之間願意彼此幫忙照應,當然更能安居。有將軍澳街坊凌晨發文,稱半夜見到4名可疑男子帶同工具,鬼鬼祟祟走上1艘泊近岸邊的木船,懷疑對方正在偷取電油,遂急急以手機拍下影片,並於高處向岸邊方向喝止。4名男子發現行蹤曝光後立即返回岸邊逃竄,樓主事後亦報警處理。大批網民對讚好樓主行為,盛讚見義勇為,及時阻止罪案發生。



該名將軍澳街坊今日(28日)凌晨於區內facebook群組發文,表示半夜發現4名男子,鬼鬼祟祟於海傍以小艇作接駁,靠近1艘泊近岸邊的木船。她指4人帶同工具、「拖埋車仔」,上船後不久便取出1個橙色桶,「一開始唔知佢哋係唔係船主,夜晚睇唔清楚」。樓主愈看愈覺不妥,後來才想到4人或正在爆竊,遂急急以手機拍下影片,並從高處向岸邊方向大聲喝止:「你哋係唔係偷緊嘢啊?影緊你哋呀!」

從樓主上載的片段可見,其家人以英文向船隻大喊:「We have called the police, the police are coming.(我們已報警,警察正前來這裏)」聲音傳至船上後,4名男子疑發現事敗,急急返回岸邊方向離去。樓主事後表示,已向警方備案,稍後將再提供詳細資料。

不少網民看過帖文也大讚樓主及其家人見義勇為的舉動,「你好有正義感,好多人就算見到都係抱住事不關己,己不勞心、你在明佢在暗嘅心態」、「多謝樓主見義勇為,好市民好街坊」、「好正義!香港需要多啲你」。

亦有人指事發地點不時發生偷竊案,被盜的包括電油及船隻引擎,稱讚樓主或已阻止罪案發生,「呢度偷靚outboard engine,偷成架船都試過」、「西貢嗰邊都成日俾人偷油,嗰邊揚晒就喺呢邊入手」、「該處時常有陌生人,把風、做世界」。

