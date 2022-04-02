愚人節玩大咗！老闆謊稱執笠派加薪驚喜　有料新女同事已遞信轉工

開玩笑最重要知分寸，否則適得其反，隨時「玩返自己轉頭」！facebook專頁「辦公室日報」近日分享讀者投稿，有打工仔憶述，有年愚人節老闆開玩笑謊稱公司生意不濟，可能很快倒閉，將向同事逐一派「大信封」，實情是想驚喜加薪，模仿外國公司玩法。

由於人事部及會計部都不知情，許多同事已猜到是愚人節開玩笑，不過，有名初入職、未過試用期的女同事信以為真立即辭職，轉而接受另一間較遲聘請她的公司，縱使玩笑很快揭穿已恨錯難返，「仲要留都留唔住」。投稿人指出，該名女同事「好幫到手，醒目、有禮、有責任感」，慨嘆老闆一個玩笑，令公司失去1名工作能力出色的同事。



有打工仔於網上發文表示，某年愚人節老闆謊稱公司會倒閉，有名工作能力出色的女同事信以為真辭職。（《無法成為野獸的我們》劇照）

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FB專頁「辦公室日報」近日分享讀者投稿，有打工仔表示，有年愚人節早上，老闆突然在通訊群組稱「各位同事，公司生意唔好，應該捱唔到幾耐，大家可以搵定工，多謝各位一直以嚟嘅付出」。同事們收到訊息後都議論紛紛，有人十分緊張，有人處之泰然，有同事問老闆是否開愚人節玩笑，老闆說自己是認真。直至下午4時許老闆才告知只是開玩笑，公司不單不會倒閉及解僱員工，還會加薪，人人有份，老闆甚至將加薪信逐封派到員工手上，營造收「大信封」的緊張刺激感。

由於人事部同事不知情，不少人「一早估到係玩嘢」，個別同事雖生氣，但見加薪幅度理想，「詐完型之後就冇事」。老闆邊笑邊打圓場稱，之前在外國工作，很多外國人都喜歡在愚人節捉弄別人，有公司會在官方網站發帖文很認真地公布一段「流料」，隨時有機會在網上瘋傳，達到宣傳效果，「4月2出返個post話講笑咁又呃多一次like & share喎」。

老闆原想「撲火」挽留，但女同事稱在午飯時間時已答應了入職另一間公司，「傾好晒價錢同返工日子，唔想咁兒戲」。（《我要準時下班》劇照）

不過，當時有名初入職、工作能力出色的女同事誤以為公司真結業，已經遞信辭職，未過試用期只需7天通知就可以離職，「仲要留都留唔住」。原來女同事入職前同時向多間公司求職，選擇這間公司後，才收到另一間的錄取通知，女同事「本身都十五十六，諗住做生不如做熟，見到老細咁嚇人嘅留言之後咪唯有打去接受另一間公司嘅offer囉」。老闆原想「撲火」挽留，但女同事稱在午飯時已答應另一間公司，「傾好晒價錢同返工日子，唔想咁兒戲」。

打工仔慨嘆該名女同事「好幫到手，醒目、有禮、有責任感」，學歷和臨場應對不差，新來不久大家已很放心將工作交給她，「唔會有手尾跟」，但她辭職後大家又要重新花心思教下一個新人，「咁你話老細呢個玩笑係咪開得太大呢」。

老闆知道留不住女同事後生了兩天氣，他無奈道老闆玩太大「搞到要再請人」，之後請來的兩個新人都是上幾天班就辭職，第3個終於較穩定，但「醒目程度就差好遠」，「玩吖玩吖！開咗個玩笑，冇咗個同事喇」。

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