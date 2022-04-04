WFH慳車費外無好處？打工仔呻工時更長　網民秒提最大優點

香港爆發新冠肺炎第五波疫情，對各行各業造成重大打擊，不少公司為保障員工健康至今仍推行在家工作（WFH）安排，但有部分人反而感到困擾。有打工仔日前在facebook大呻，稱WFH期間變相要自己付水電費用，而且工時比在辦公室工作更長，指除了節省車費外想不出好處。除開有助防疫外，網民即提到WFH最大好處是「瞓晏啲」，減省了交通時間令休息空間多了，而樓主情況是要加班，和是否在家工作關係不大，又認為樓主如感不滿，大可嘗試向公司申請回辦公室。



有打工仔抱怨WFH工時很長，留在家還要付更多水電費。（《我們與惡的距離》劇照）

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許多市民已WFH一段時間，不少人早已抱怨家中境環境等因素會影響工作，有打工仔在fb專頁「奴工處」投稿，抱怨WFH眾多壞處，包括水費、電費、電腦及上網費要自己支付，變相花更多錢上班，而且工時更會比辦工室更長，「日日用幾個鐘開完會先再做嘢」，壓力反而更大。他認為除去省卻車費回辦公室外，想不出WFH有何好處。

打工仔認為WFH最大好處是節省車費，但除此想不出其他優點。（《無法成為野獸的我們》劇照）

雖然樓主未考慮到WFH出發點是防疫，但網民即時點出廣大打工仔平日最想做的事，「唯一好處係瞓晏啲，但係我都係會準時收工，仲加咗個彈性放飯時間畀自己」、「WFH最好係9點返工，8點55分先起身」，又質疑即使回辦公室，屋企仍然要付水電及上網費，除是非獨居。有人認為樓主未能管理好WFH工時，「咁好明顯係time management（時間管理）做得唔好，而唔係WFH唔好」，如上司要求加班就和在家與否關係不大，「夠鐘就收工啦」。

不過也有網民提到，部分公司可能要求無法回辦公室或WFH的同事放年假或無薪假，「咁你寧願AL／SL／補OT假代替WFH，定有糧出嘅WFH？」，認為樓主如有諸多不滿，大可向公司申請獨自回辦公室工作。

（fb專頁「奴工處」）