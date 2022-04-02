痛失公屋│返內地避疫2個月　遭房署收回已派公屋　婦呻慘不獲同情

本港住屋問題嚴重，輪候公屋時間不斷創新高，現時一般申請者平均要等6年。有婦人於網上發文大呻，稱已輪候公屋8年，早前好不容易獲編配深水埗海達邨公屋單位，但由於年初香港爆發第5波新冠肺炎疫情，她於農曆新年時回內地避疫2個月，並與房屋署約好保留單位，惟近日她回港後，卻收到房署寄出的信件指她沒有接受單位，因而失去1次編配機會，令她十分心痛。惟網民對其遭遇卻不表同情，直指她有條件不住在香港，不應霸佔公屋資源。



本港輪候公屋時間不斷創新高，現時一般申請者平均要等6年。（資料圖片）

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該名婦人於社交平台「小紅書」發文並貼出房署信件，該封信於3月4日發出，內容提到房署曾編配深水埗海達邨公屋單位予她，但她沒有接受，由於她未能提供「可被接納」的拒絕編配理由，因此失去了1次編配機會，現時僅餘2次機會。婦人十分「肉赤」地指出，自己因回內地避疫2個月所以錯過編配，不滿道「跟房屋署約好保留單位，他就給我整這出」。

有婦人於網上發文大呻，已輪候公屋8年，早前好不容易獲編配深水埗海達邨公屋單位，但由於她在農曆新年時回內地避疫2個月，致錯失編配機會。（「小紅書」圖片）

不過網民並不同情樓主，認為香港房屋供應緊拙，樓主既能回內地避疫，即可以長時間不在港居住，應將公屋資源留給更有需要的人，「證明你不是常住香港吧，也不需要這間屋」、「沒有人會這樣子等你的，等房屋的人太多了」、「又唔係長住，好心就留返間屋畀其他人啦」、「依啲人真係令人討厭，香港好多窮人好需要公屋㗎！」、「證明樓主不是需要，海達新樓咁好都唔急住回香港」。

該名婦人其後留言解釋，自己已輪候公屋8年，為等編配單位之前連孫兒出生也沒回內地，但因須回內地辦理手續讓兒子來港，所以順便回去避疫，強調「回大陸辦我兒子來香港的事一樣重要」。惟事件再度惹來網民質疑，指她在內地連孫兒都有了，即兒子應在內地出生，家庭安居於內地，「仲有冇需要全家申請嚟香港呀？」。

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