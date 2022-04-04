曾染疫同事稱有腦霧　記性變差返工留手尾　打工仔嘆：鬧佢唔落

香港第五波新冠肺炎疫情持續，確診個案已逾百萬宗。有打工仔指同事早前不幸染疫，復工以來不但記性變差，有時更會留下「手尾」，需要他人代為幫忙。同事明言康復後因有腦霧等後遺症狀，導致工作表現大不如前，受影響的樓主無奈表示，不知同事是認真或是說笑，卻又不願責怪對方。



有打工仔指同事早前不幸染疫，對方復工後明言，康復後因有腦霧等後遺症狀，導致工作表現大不如前。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔於香港討論區發文，指有同事早前不幸染疫，康復後復工便「做返佢自己啲手尾」，但認為對方的效率及表現均與「中招」前有明顯分別，「做嘢做到天一半地一半，做一件事可以又有啲手尾剩低要再執」。他指目前公司仍實行在家工作，而同事即使犯錯亦只是「自己嘥自己時間」，未有影響他人，故其他同事也不會理會。

樓主指，康復同事日前再次有「甩漏」，稱對方發電郵時竟忘記插入主要附件，「唔畀附件我哋就睇唔到佢個excel做成點」，直至其他同事詢問對方才發現，更直言「係喎，唔怪得好似爭啲嘢。唔好意思哈哈，我仲腦霧緊」。樓主聞言感無奈，稱從平日簡單的言談之間難以確認康復同事「係講真定講笑」，又指「佢話自己仲有啲唔舒服就更加鬧唔落佢」，不禁問網民：「原來腦霧真係會咁樣㗎？」

樓主稱從平日簡單的言談之間難以確認康復同事「係講真定講笑」，又無奈指「佢話自己仲有啲唔舒服就更加鬧唔落佢」。（《大叔的愛》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為同事只是以染疫開玩笑，「好明顯講笑啦，緩和下做錯嘢嘅尷尬啫」、「佢係唔小心，所以以笑遮醜，原諒佢一次啦」，而樓主亦指「希望真係講笑啦，不過上網睇，見到後遺症嘅腦霧都好常見」。

亦有網民指，腦霧屬新冠肺炎常見後遺症狀之一，認為樓主可給予同事更多包容，「佢返嚟都叫有跟返自己嘢，雖然有手尾跟，但你都係話佢自己執返啫，email漏attachment咁小嘅事，提聲就得，何須計較？放鬆啲啦」、「沒有人想在工作上有錯漏，況且中招後都會唔多開心，期待他的後遺症漸漸好轉吧」。

Omicron當感冒？染疫網民揭後遺症超嚴重 呢樣最困擾隨時損終身…



即睇網民分享感染Omicron後遺症，絕不可忽視▼▼▼