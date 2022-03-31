感冒未癒　打工仔呻檢測陰性返工咳仍被同事嫌棄　網民：非常時期

本港新冠疫情仍然嚴峻，不少人擔心染疫，若身旁有人打噴嚏和咳嗽等都會較敏感，亦情有可原。有打工仔於討論區發文大呻，兩周前起出現流鼻水、咳嗽及多痰病徵，但沒有發燒，看醫生後診斷為普通感冒，亦做了檢測證實是陰性，但上班時同事一聽到她咳，大家都很怕及避開，令她感到難過。



有打工仔於討論區發文大呻，她只是患了普通感冒，亦做了檢測證實是陰性，但上班時同事一聽到她咳，大家都很怕及避開，令她感到難過。（Getty Images）

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該名打工仔於香港討論區以「感冒日久不清，俾同事嫌棄」為題發文表示，兩周前出現流鼻水和咳嗽病徵後，已看了醫生及吃完處方藥物，但間中仍有痰想咳，在公司唯有盡量忍着。她指出，同事一聽到她咳，「又以為我中omicorn避開我，驚咗我咁」。她委屈地說已做了檢測，結果是陰性，「咁咳真係好耐都清唔到，我都冇計」。

有網民表示感同身受，「我明呢個感受，我冬天時會氣管敏感，無病都無啦啦咳，身邊啲同事個個退避三舍」，不過有網民則說，「陰性唔表示唔係」、「你同事有自由人權唔行埋你度喎」、「掉轉人哋係咁咳你都驚啦，現在非常時期」。

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