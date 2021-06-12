結婚前揭男友扮單身玩交友APP　港女問應否攤牌：怕30幾歲冇人要

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-12 14:00

即將結婚才發現未婚夫疑似不忠，可以怎麼辦呢？有準新娘在網上發文，指跟同居2年的男友正籌備結婚，但近日意外發現他一直有玩交友軟件，更聲稱自己單身獨居，並問多個女生取facebook等聯絡方法，令人非常擔心他婚後會偷食，惟同樣怕失去這段感情，因而遲遲不願跟男友攤牌，不禁問「仲應唔應該繼續同佢一齊？」。

女網民意外發現未婚夫一直有玩交友軟件，更聲稱自己單身獨居，並問多個女生取facebook等聯絡方法，令人擔心他婚後會偷食。（《失戀日》劇照）

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該名準新娘日前在連登討論區，以「就結婚先發現，男友玩交友app識女仔」為題發文，指任職資訊科技界的男友大她6至7年，一直感情穩定，已同居2年，正準備結婚。惟最近意外發現男友有在玩交友程式，更聲稱自己沒有女友，自己1個住，甚至問其他女生取FB及Instagram等社交平台帳戶。

樓主表示，不敢跟男友攤牌，雖然很難接受對方不忠，亦擔心他婚後會出軌，惟自己已逾35歲，「我仲應唔應該繼續同佢一齊，但我怕好難再搵另一半」，又指如果跟現任男友分手，「等於要我一世單身」。

女網民意外發現未婚夫一直有玩交友軟件，更聲稱自己單身獨居。（示意圖，資料圖片）

帖文引起網上熱議，不少網民都認為樓主應放下，不應委屈自己，「揾到個唔好嘅煩惱仲多過單身」，又指「你離咗婚就真係難搵」，但亦有人建議樓主可先跟男友攤牌，「睇佢肯唔肯改」，如果對方堅持或瞞住繼續玩，才再作打算。

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