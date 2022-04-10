大報復！前同事探班請食油魚　全公司中伏大漏油　上司狂食最慘

職場前同事的報復，竟然可以這麼恐怖！有打工仔在討論區發文，指1名與上司不歡而散的前同事，突然到公司探班，更帶來自製的「西京燒」請同事及上司吃。詎料全部職員吃後才知中伏，「全公司個個都排緊廁所，成個office彌漫緊一陣臭油味」，而吃得最多的上司下場更是最慘烈，樓主不禁感嘆：「雖然話前同事同上司是不歡而散，咁你都唔使害埋我哋呢啲無辜市民下嘛？」



有打工仔在討論區發文，指有與上司不歡而散的前同事，突然到公司探班，更自製「西京燒」請同事及上司吃，詎料眾人中伏狂痾油。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有打工仔於連登討論區以「前同事今日嚟探班，拎咗油魚請我哋食，而家全公司個個都屎忽漏油」為題發文，指有與上司不歡而散的前同事日前突然到公司探班，並自製了「西京燒」請他們吃，「佢話係西京燒，一睇個樣又整得幾靚，咁個個都夾一嚿食啦，食落都ok係油咗啲」。

惟吃後卻是噩夢的開始。樓主表示，吃「西京燒」油魚一會後即感到不對路，「屎眼好似有啲嘢流緊出嚟，即時沖入廁所睇下咩事，x你個x屎忽漏緊油」。其他同事倒亦相繼出事，「全公司個個都排緊廁所，成個office彌漫緊一陣臭油味」，樓主不禁慨嘆殃及池魚，「雖然話前同事同上司是不歡而散，咁你都唔使害埋我哋呢啲無辜市民下嘛？」

前同事請食「西京燒」，結果全公司中伏漏油。（示意圖／資料圖片）

至於與前同事不歡而散的上司下場更慘烈，樓主指出，上司平日喜愛吃魚，今次更「大鑊」，「見佢夾咗3嚿嚟食，一睇佢成張櫈都濕晒，啲油滲晒入佢張櫈既軟墊到」。

帖文引來網上熱論，不少網民指「好有畫面」，「隔住個mon都好臭」，亦有網民笑言是「油魚遊戲」，「食一嚿就漏油咁癲？」、「算唔算漏油事故？」。

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