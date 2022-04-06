離職4個月突收前老闆短訊　要求幫忙整電腦　女生拒絕反遭鬧爆

離職也有大學問，關係好的自然日後好相見，反之則不如不見﹗近日有女生在討論區表示自己已經離職數月，但突然收到前僱主的短訊，訊息中提及公司電腦語言系統被設定成日文。由於前老闆以為是樓主所為，遂要求她當日回公司處理，被樓主拒絕後，對方指責樓主「不知所謂」。而該女生則認為對方未經查證就冤枉她，行為無禮。帖文引起網民關注，有人認為樓主並無不妥，因已離職「無義務幫公司手」；亦有網民認為「唔使搞到咁僵」，因為轉工有可能需要前僱主推薦信。



該女生收到前老闆短訊，要求她幫忙更改電腦語言系統，前老闆被拒後斥責她不知所謂，令她不滿。(《無法成為野獸的我們》劇照）

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該女生在討論區發帖，指自己離職已經4個月，最近突然收到前老闆的訊息，指公司電腦被設定成日文，由於她懂得日語，以致前老闆認為是她改了電腦的設定，便要求她當日回舊公司修改。據樓主所言，她剛入職時電腦已經是日文，只是因為自己懂得日文，所以便沒有修改而繼續使用。由於並非己過，又認為對方態度欠佳，因此樓主拒絕了前老闆的要求，並叫對方找其他前員工查詢。詎料前老闆竟回應說她不知所謂，樓主便反駁對方，認為命令離職員工回舊公司幫忙才是不知所謂，前老闆隨後回應「唔知你阿媽點教你」，令樓主氣極。

即睇樓主與上司對話示意圖﹗

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有網民認為樓主懂日文，遙距教前老闆修改系統不過是舉手之勞，因日後可能需要前僱主的推薦信，所謂「今日留一線」，因此建議樓主大方幫忙。亦有網民認為前老闆言論談及家教，有冒犯之嫌，而且樓主已經離職，不幫忙也沒有問題。

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