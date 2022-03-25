搬新屋發現荔枝蝽象蟲卵 專家指現正臭屁蟲繁殖期 教咁樣處理

全球暖化問題日益嚴重，除了令夏天更熱外，亦有助各種昆蟲繁殖生長。近日，有讀者搬新居時發現俗稱臭屁蟲的荔枝蝽象蟲卵，並且已開始孵化，十分嚇人！荔枝蝽象由於每次必生14粒綠色的蟲卵，因此被網民取名「14粒」，十分容易辨識，但看見荔枝蝽象或其蟲卵一定要小心處理，以免被刺激性液體危害。



臭屁蟲產卵地點沒有特別要求 每個角落都有機會出現

讀者沈先生報料，指自己近日搬入新居，在衣物上發現「十四粒」蟲卵，更有部分已孵化成幼蟲，地板、衣櫃都有牠們的痕跡。每逢春夏季都是臭屁蟲出沒的日子，尤其住在新界一帶，遇到牠們的機會更高，而過往不少個案是出現在窗簾、衣服、床、車上等地方，但臭屁蟲其實並沒有對產卵地有特別要求，因此全家每個角落都有機會出現，可謂防不勝防。

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處理蟲卵最重要是不要直接接觸

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，現在社區講求環保，不少新屋苑都會有更多綠化空間，因此更有利植物性昆蟲繁殖。梁廣源直言春夏是荔枝蝽象（俗稱臭屁蟲）的繁殖旺季，當遇上牠們，只需輕輕撥走，不宜拍打。若看見蟲卵，也不宜用手觸碰，因破爛後亦會釋出刺激性液體，灼傷皮膚。

因此最簡單的做法是，可戴手套或其他工具，輕輕搣走蟲卵。已孵化的蟲，則可以使用卡片及紙張撥走牠們。