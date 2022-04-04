男子結紮後妻仍懷孕　哭訴疑被戴綠帽　醫生揭關鍵：小孩是你的

「做完結紮手術後怎麼還會懷孕？！難不成是被戴綠帽？」台灣1名46歲人夫抱着這個疑問找上泌尿科醫生，指自己已做結紮手術，惟其妻子最近仍然懷孕，哭訴「我好像被戴綠帽了」。不過，醫生詳細查問後點出1個關鍵，證實「孩子還是你的」，男子聽罷終於「破涕為笑」，一場家庭風暴順利化解。



台灣一名46歲男子指自己已做完結紮手術，惟其妻子最近仍然懷孕，哭訴「我好像被戴綠帽了」。（資料圖片）

泌尿科醫生陳偉傑、羅詩修開設的「泌密會客室」facebook專頁，上周五（4月1日）分享案例，指1名46歲事業有成、育有2名孩子的小老闆求診時眉頭深鎖，看起來相當沉鬱。問到是否與妻子吵架了，男子突然流淚說：「我好像被戴綠帽了，我的老婆又懷孕了…」

原來男子2個月前才做完結紮手術，現時妻子懷孕讓他很受挫，懷疑「被戴綠帽」。不過醫生發現了問題所在，問男子做完結紮後是否完全沒避孕，男子點頭後醫師便說：「那孩子應該還是你的，你的老婆應該沒有幫你戴綠帽。」惟男子一臉疑惑問：「怎麼可能，我都結紮了，如果結紮還會懷孕，那哪是結紮手術？」

男子做完結紮後完全沒避孕，結果妻子仍然懷孕。（資料圖片）

醫生解釋，結紮手術主要是把輸精管阻斷，讓後來新生的精子無法通過被截斷的輸精管進入精液，也就沒辦法受孕，但如果剛結紮完，部份精子仍存活在輸精管跟前列腺，這時進行性行為，僅剩的精子同樣會走到女性陰道中，就有可能懷孕，建議做結紮手術2個月或是15次射精後驗過精蟲，證實沒有精蟲，往後才能在無後顧之憂下「無限之戰」。

醫生表示，男子聽過解釋後「破涕為笑」，「評估之下，他應該還是會把孩子生出來」，又說能化解一場家庭糾紛，「也算是功德無量」。

有網民笑言，「結紮後還是有蟲蟲危機，能殺出封鎖線的精蟲，一定是最棒的」。（資料圖片）

事件引來網上熱論，有網民笑言，「結紮後還是有蟲蟲危機，能殺出封鎖線的精蟲，一定是最棒的」、「生命會自己找到出口的」、「自己給自己戴綠帽」。亦有網民感嘆妻子險被錯怪，「好無辜的老婆」、「差點變家暴」、「手術前沒有好好聽到說明啊？」。

同場加映：真實個案解構結紮手術！醫生：不影響性功能 過來人話呢步最痛



雞排妹（鄭家純）主持的網絡節目《深夜保健室》記錄了1名會員接受結紮手術的過程，並請來泌尿科醫生莊豐賓講解手術的詳細程序及一般人對結紮的迷思。 （「深夜保健室」授權）

即按下圖了解結紮手術詳細過程▼▼▼