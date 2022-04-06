打邊爐嫌豉油太鹹　野蠻食客發難成兜潑向餐廳經理　侍應無辜遭殃

人人口味也不同，但認為食物或調味有問題應用正確方式表達，而非「西客上身」。有網民於討論區發文，講述過往任火鍋店侍應的經歷，指曾遇野蠻女客人嫌豉油太鹹，卻又拒絕經理提出更換成刺身豉油的提議，一言不合竟將整碗豉油向經理身上潑，站於旁邊的她同樣無辜遭殃。不少網民看過帖文也嘩然，直斥涉事女客人極無品，亦有人分享自己遇過的「西客事迹」。



有曾任火鍋店侍應的網民指，曾遇野蠻女食客嫌豉油太鹹，卻拒絕經理提出更換成刺身豉油的提議，一言不合竟將整碗豉油向經理身上潑，站於旁邊的她同樣無辜遭殃。（《破風》劇照）

有網民於Dcard討論區以「返工遇過嘅西客」為題發文，稱讀中學時曾任兼職火鍋店店員，直言間中會遇上難以應付的客人。她舉出其中1個極端事例，指火鍋店一般會為食客提供豉油作調味，曾有女食客投訴，不滿店方提供的豉油太鹹，經理聞言本來也輕鬆回應，同時提出解決方法，「靚女，豉油正常都鹹嘅，你要甜嘅我畀刺身豉油你都得」。

不過女客人拒絕更換甜豉油，反而提出另一要求，強調「我唔係要甜豉油呀，我係要啲冇咁鹹嘅豉油呀」。經理未能滿足該要求，便稱「冇呀，呢到得呢隻鹹豉油咋」，沒料女客人突然發難，將整碗豉油往經理身上潑，剛好站於旁邊的樓主亦無辜遭殃，「有半兜就落咗我件衫到，黐X線」。

網民遇過的西客▼▼▼

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事件引來網民嘩然，不少人直斥涉事女食客無理取鬧，而且無故潑豉油行為極無品，「豉油加啲火鍋湯底咪冇咁鹹」、「豉油真係有啲牌子係特別鹹，有啲冇咁鹹嘅，不過出去食通常都係得一款㗎啦，呢啲人真係搞事多」。亦有不少曾任服務業的網民「感同身受」，紛紛分享自己曾遇過的「西客事迹」，直言即使身為打工仔，面對野蠻客人也要據理力爭，「投訴就投訴，只要有實力公司唔會炒你」。

同場加映：餐廳點齋啡但要求「奶另上」 侍應搲晒頭 人妻出PO反被嘲神邏輯



有人妻曾在網上發帖，指自己在餐廳落單時一句「齋啡啲奶另上」，被侍應連番反駁，令她大感困惑，慨嘆：「真好難明嗎？」帖文立即引來網民熱議，一面倒指樓主表達有問題，更一語道破盲點：「咁妳應該係要叫熱啡，奶另上。」



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