港女瞞男友影胸影腳玩交友app　稱「好奇玩吓」　網民：帽事嘅！

現代人使用交友app尋找伴侶已成常態，流連其中者卻不只是單身人士﹖有港男在討論區表示女友近日經常偷偷地「撳電話，又影腳同胸」，令他惶恐不安，懷疑女友另結新歡。細問下，女友承認有玩交友app，報稱是「好奇所以玩吓」，樓主不知該怎麼辦，遂向網民求教。帖文一出，大批網民紛紛建議樓主分手，不少人直指「帽事嘅」，認為樓主女友很可能已另尋新歡。



樓主發現女友背着自己偷偷地玩交友app，網民勸他分手，但他卻不捨得女友。（《我們不能是朋友》劇照）

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該男生在討論區以「女朋友好似背住我玩交友app可以點做？」為題發帖，表示女友早前因有家人確診，所以住進了他的家。最近他發現女友經常躲在廁所又不是洗澡，問她原因卻支吾以對。樓主指女友總是在用手機，更會影胸部及雙腿的照片，追問下終承認出於好奇而用交友app跟別人聊天，他因不捨與女友的2年情，遂發文問網民應怎麼做。

樓主表示女友會自拍雙腿及胸部的照片，有網民懷疑樓主的女友已把照片傳給交友app結識的網友，建議樓主直接告訴女友自己介意她玩交友app。（《下輩子我再好好過》劇照）

有網民認為樓主女友的舉動「犯大忌」，猜測她拍下的照片是傳給網友，又形容事件必然是「帽事」，建議樓主分手。亦有網民覺得樓主應該直接問女友是否感情變淡，並告之對方不想她再玩交友app，然後放下此事，再認真修補關係、經營感情。

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