港男初戀費用全包　女友畀奶茶錢即發脾氣　憂講金唔講心娶唔過

剛擺脫「A0」的情場新手總要在愛情路上跌跌撞撞，但「交下學費」總會成長。有港男在討論區表示，自己與女友拍拖時一向由他負責開銷，但女友卻因為錢的問題時常大發脾氣。近日女友因不滿要自己付錢買奶茶，便怒火中燒指責港男，更揚言婚後「你啲錢都係我嘅」，港男不禁懷疑女友是否只是為了錢才和他拍拖。有網民回應指，樓主僅憑「1杯奶茶試真心」很值得。



該男生在帖文中表示自己與女友拍拖的開銷都是由自己負責，惟一次女友付了奶茶錢後，竟指責他斤斤計較「唔肯畀錢」，令他不禁懷疑女友對自己是否真心。（《The King：永遠的君主》劇照）

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該男生在討論區以「女朋友為錢銀發脾氣」為題發文，表示女友是他的初戀，他非常珍惜對方，而由於收入比女友高，在2人一起的半年內，「所有使費都自動波比晒」。男生稱近日買奶茶時因慢了付錢，由女友結賬，他原認為由女友偶爾支付小額使費「無乜所謂」，詎料事後女友大發雷霆，指責他斤斤計較，更以身邊朋友為例力證男友應負責女友所有開支，指朋友們平日買東西都是由另一半支付，也會問另一半拿零用錢。女友甚至說如果兩人日後結婚，男生的所有收入也屬於自己，令樓主極費解，雖然他很愛女友，但認為「愛都有底線，要知係愛我啲錢定愛我個人」。

有網民認為樓主憑一杯奶茶就知道女友不是會與他共渡時艱的人，已經比別人幸運。（《浪漫的體質》劇照）

帖文引來網上熱論，大批網民指樓主女友「娶唔過」，認為女方把愛情與金錢掛鉤，亦有人表示樓主憑「一杯奶茶錢就試出」女友並不是會與他共同承擔生活責任的人，非常值得。也有網民質疑樓主對女友的愛，認為給零用錢也沒問題，更反問樓主：「愛佢仲咁多怨氣？」但有網民回應稱，樓主又不是女友父母，沒有義務要養她。

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