排公屋4年夫妻入息超額　港男月薪$2.9萬欲辭職　難捨筍工陷兩難

正所謂「得公屋得天下」，為一間公屋辭職又值不值得？有港男在討論區發文，指與太太排了公屋4年，近日收到審查信，因目前入息超出限額，他只能辭去月薪達2.9萬的工作等「上樓」，惟擔心辭職後難以找到現在的「筍工」，因而陷入兩難局面。



有網民指輪候公屋4年，近日收到信通知要審查，但目前與太太2人入息已超出限額，「要辭職份工先搞得掂條數」（《香港愛情故事》劇照）

該港男在連登討論區以「公屋與工作的抉擇」為題發帖，指輪候公屋4年，近日收到信件通知要審查，但目前與太太2人入息已超出限額，「要辭職份工先搞得掂條數」，估計經過審查後約1年就能上樓。

樓主表示，兩公婆學歷不高，只有毅進文憑程度，但幸運地在疫情期間事業能逆流而上，兩人加起來每月入息達5萬元，現時以1萬元租住1個350呎單位。如果辭職後成功上樓，兩人會考慮買白居二或居屋，「因為2人單位真係太細，有機會生仔完全唔夠用」，又指始終難儲到私樓首期，「拎公屋買或抽居屋就一定好有信心無負擔」。

不過他指出，現在任職私人司機平均月薪2.9萬元，「9成時間都X Hea，自由活動」，形容是舒服好工，「如果我辭職都好難搵得返而家呢個人工同舒適程度」，甚至稱筍工程度是「願意幫佢打一世工」，因而求問大家會怎樣抉擇。

不少網民都贊成為公屋辭職，「有綠表已經2個世界，又可以抖2年」。（資料圖片）

帖文隨即引起網上熱議，有網民指好工可遇不可求，「份工穩定嘅話，寧願捱多幾年儲首期買樓」、「得罪講句，你咁嘅學歷呢份工已經可以叫完美，人工唔低、穩定、冇壓力、好老細」，亦有人認為公屋環境始終不太好，想生兒育女未必適合。

不過有網民就贊成為公屋辭職，「有綠表已經2個世界，又可以抖2年，司機唔驚無工開啦」、「份工今日幾好幾穩定，將來都會有變數，當然拎公屋係優先」，又指公屋再抽綠置居或新居屋是最容易上車途徑，以樓主兩公婆的學歷及工作穩定性，供私樓負擔太重。

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