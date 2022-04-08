70年唯一雌猴摙嬴宮鬥三角戀「5猴輪侍1妻」穩坐女帝皇位靠這一招

最近台灣獼猴「連結公雞」的奇聞讓不少人大開眼界，不過獼猴的世界其實也是相當多彩多姿的。



日前有研究指出，有一座動物園出了一隻「母猴王」，她也是該園區史上第一位女性首領，最近正值獼猴繁殖季節，牠的情史相當豐富，至少跟5隻公猴眉來眼去，如今仍穩坐女帝寶座，讓不少動物學家嘖嘖稱奇！

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綜合外媒報導，日本大分縣高崎山自然動物園中有獼猴保護區，該保護區於2021年首度出現女性猴王，是今年9歲的育有1子的雌性獼猴「雅凱（Yakei）」，牠的作風相當剽悍，在2021年4月打敗自己的母親，經過一連串宮鬥後成為群體地位中最崇高的母猴，接著成功突襲群體中3隻強而有力的公猴，最後打敗掌權5年的前猴王「南州（Nanchu）」，目前統率著園區677隻獼猴，同時也是該園區成立70年首位女猴王。

雅凱登基為女王之後很快地迎來交配季節，還捲入了三角戀情，牠曾經與群體內排名第六強的15歲公猴「哥羅（Goro）」交配，但後來哥羅拒絕了雅凱；爾後雅凱又找到了排名第五強的18歲公猴「魯夫（Luffy）」，就這樣周旋在兩隻公猴之間，複雜的三角戀情讓動物學家們都相當困惑，因為雅凱對兩隻公猴的態度都不太一樣，兩隻公猴也並不那麼對女猴王百依百順。

高崎山自然動物園中的首位母猴王「雅凱」。 (高崎山自然動物園)

而最近的雅凱已經暫時脫離了2021年1月初的三角戀，霸氣的牠又與群體內排行第10跟第11名的「基斯（Chris）」及「西卡（Shikao）」兩隻公猴眉來眼去，表達出交配的意願，後來再度與排行第15名的「馬魯奧（Maruo）」纏綿在一起，目前比較確定的是在繁殖期結束前（2022年3月），馬魯奧是雅凱女王的成功交配對象。

動物學家表示，其實雅凱並不是一隻體型龐大的母猴，在獼猴進入繁殖期的時候對於牠的「女王寶座」是相當具有威脅性的時期，因為繁殖季節的獼猴們相對躁動、容易緊張，雄性獼猴如果被拒絕的話可能會「篡位」。令動物學家們相當驚訝的是，原先他們對雅凱是否能在繁殖期保住王位感到擔憂，但如今繁殖季節已結束，雅凱依然牢牢掌握住統治權。

研究員貝ヶ石悠（Yu Kaigaishi）表示，雅凱能夠穩坐女帝寶座應該是因為牠擅長社交，擁有很多盟友才能夠如此穩定，因為對日本獼猴來說社交能力比體力更重要，獲得高地位的獼猴通常會有很多盟友支持，再加上雅凱本身是女性，在生理上比起公猴有一定的劣勢，容易被攻擊並退敗，但雅凱能繼續穩穩當王，跟牠的良好的社交手腕應該脫不了關係。

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