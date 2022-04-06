台灣公雞慘遭強姦及凌虐　兩日後不治身亡　憑體液找到兇手竟是牠

台東縣東河鄉驚傳性侵致死事件，獸醫師曾文雄飼養的公雞上個月突然不見，隔天狼狽回家，不但屁股毛被拔光，上方的傷口還殘留猴子的精液，隔兩天後不治身亡，讓他忍不住呼籲，台灣獼猴的野性一般人無法想像，千萬別再餵食台灣獼猴。



東河鄉登仙橋附近有不少台灣獼猴聚集，有些遊客會用零食、水果投餵，隨身包包、食物卻會被搶走。

對此，曾文雄表示，台灣獼猴的野性，是一般遊客無法想像的，先前就有名女遊客邊走邊吃鳳梨，他好意提醒，對方還覺得有趣，繼續拿食物投餵，最後不但水果被搶走，後背也遭到抓傷。

曾文雄也說，他飼養的雞也時常遭到戲弄，上個月某天一隻公雞突然不見，隔天帶著傷、狼狽地從山徑走回來，屁股的毛全被拔光，傷口還殘留了不少猴子的精液，研判遭到猴子性侵，後來該隻公雞隔2天就不治身亡。

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