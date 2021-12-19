印度馬騮BB被狗咬死　猴群以牙還牙「血洗式報復」屠殺250隻狗

近日在印度的一個小村莊裏，離奇的「猴狗大戰」超展開！故事從一個月前說起，1隻小猴子被幾隻狗給攻擊致死，激怒當地猴群，現在牠們展開血洗報復，憤怒的猴子們將250隻狗拖到屋頂，並將牠們給丟下去，報導指出村裏的狗沒有一隻在這波「肅清行動」中倖存下來。



綜合外媒報道，位於印度孟買以東約480公里的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）比德縣內的拉富爾村（Lavul village），村內人口約有5000人，近日村民們不斷打電話向林業部門求救，因為這裏的猴子正在實施「大清洗」圍剿，幾乎所有的幼犬都被殺死了，現在憤怒的猴子甚至將目標轉向上學的孩子。

【圖輯】猴群以牙還牙「血洗式報復」屠殺250隻狗（點圖放大瀏覽👇👇👇）

自從1個月前一隻猴嬰遭狗咬死後，當地發現猿猴打算以牙還牙，牠們抓起幼犬拖到建築物屋頂或樹頂等高處，然後從上往下丟，讓幼犬因此摔死。村民甚至在一次救狗的行動中從屋頂不慎摔下受傷。

在這次「種族清洗」行動中，媒體報道有250隻狗不幸慘死，而且村內沒有一隻狗存活，且由於猴子的矯健身手，就算林業部門人員趕到也抓不到一隻兇手，讓大家非常頭痛。尤其現在猴子的怒火尚未止息，牠們開始將攻擊對象轉向兒童，恐怕之後還避免不了一場「人猴大戰」。

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