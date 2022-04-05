台男下體處滿傷疤　醫驚揭膀胱以下「一片空白」　女友成罪魁禍首

「天生我毛必有用！」一名台灣男子因為下半身疼痛，扭扭捏捏到醫院看診，當下他和醫生說病徵不用驗小便：「用看的就看出來！」



結果褲子一脫讓醫生嚇傻，因為膀胱以下「一片空白」，皮膚布滿紅、綠、黑的傷疤，仔細一問男子才坦承是因女友而起。（點圖放大看「苦主下體為何滿布傷疤」👇👇👇）

+ 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《醫師好辣》分享，某天門診來了一名留著落腮鬍的男病患，看起來十分有男子氣概，不過走進診間的時候卻扭扭捏捏，並且緩慢地坐下，表情痛苦，男子表示自己膀胱一帶很刺痛，於是洪永祥提議驗尿確認，結果對方卻拒絕，表示「用看的就看得出來」。

對此洪永祥聽完便請男子將褲子脫下，結果他一看立刻發現問題，因為病人留著落腮鬍，胸口、肚臍一帶也都是體毛，但膀胱以下卻是「一片空白」，皮膚上充滿著紅紅、綠綠、黑黑的傷疤，男子才坦承因為交了新女友，女方嫌他體毛太多，為了討好女友只好把毛剃掉。

由於男子自青春期開始全身體毛就多，結果現在突然將毛去除，讓他覺得非常不習慣，於是不自覺以手亂摳，就開始出現小紅點，引發毛囊炎，男子事後又亂塗藥膏，結果嚴重感染化膿，最後變成一大片傷口；後來洪永祥診斷後，便替病人開了藥膏及抗生素服用。

最後洪永祥說「天生我毛必有用」，解釋毛為何長在腋下，就是因為腋下的磨擦特別多，為何會長在私密處，因為摩擦、穿褲子時就是靠體毛在保護皮膚，因此自行剃光後「當然會自找罪受」，但若民眾感覺影響外觀，例如女生穿比堅尼等，可以找專業人員修剪，建議不要自行剃光。

延伸閱讀：

最想在台灣哪裡生活？一票人推「這裡」：每天多采多姿

【本文獲「TVBS」授權轉載。】