老爺過身唔請喪假　人妻放工才趕過去送殯向下屬呻：唔明老公嬲乜

面對親人親世，家屬都會感到哀傷，盡力打點身後事，好好送親人最後一程。有打工仔於網上發文表示，女上司日前向下屬們大呻，數月前老爺離世，設靈當天剛好碰上約見客戶的日子，該名客戶「出名難約」，所以她沒有請喪假，選擇下班後趕去殯儀館，女上司此舉惹來老公不滿，自此態度變得很冷淡，她不解地要求下屬評理。

投稿者很同情女上司老公，認為女上司作為枕邊人，「竟然連出席喪禮都好似走馬看花咁樣」，對老爺離世也可以如此無情，不敢想像長遠如何跟她工作，「假設我哋屋企第日有不幸事件發生，你會唔會一句『人應該要向前看』而唔畀同事請假？」。



有打工仔於網上發文表示，女上司的老爺數月前離世，她認為工作更重要而沒有請喪假，惹來老公不滿，她不解老公的反應，要求下屬評理。（《孤味》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

FB專頁「辦公室日報」近日分享讀者的投稿文章，有打工仔表示，日前一大早回公司，女上司就向下屬們大呻，數月前老爺離世，由於老公生於大家庭，有5名兄弟姊妹，她認為設靈當天已有足夠人事處理喪事，參加喪禮的朋友一般是晚上下班後才前去殯儀館，於是她沒特別請喪假，而是當天下班後趕過去，但老公對此感不滿，女上司不解道「唔明我老公嬲乜」，並要求下屬為事件評理。

投稿者與幾名同事聽到後都感到愕然，因從未聽過女上司提及老爺過身一事，女上司上班時從沒一絲悲傷，「返工大過天，究竟係對份工有責任感，抑或佢個人太無情呢？」。

女上司與下屬們的對話▼▼▼

+ 11

投稿者指出，女上司一直很強勢，工作能力毋須質疑，但老爺離世不請假，「恕我呢啲凡夫俗子打工仔唔能夠理解」，這件事原來連老闆也不知，女上司的理據是「人死不能復生」，努力工作是為未來，何況喪禮已有足夠人手打點，她去到也沒什麼事可以幫忙，為何不先完成公司的工作。

女上司的理據是「人死不能復生」，努力工作是為未來，何況喪禮已有足夠人手打點，她去到也沒什麼事可以幫忙，為何不先完成公司的工作。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

投稿者續說，雖然不知女上司的老爺因何事離世，但無論是什麼原因，就算一早已有心理準備，老公失去至親一定很痛苦，「而你作為枕邊人，竟然連出席喪禮都好似走馬看花咁樣，份工冇咗可以再搵過，更何況唔見呢個客或者跟少一日個project真係咁大影響咩？」。

投稿者表示，他們作為下屬看到女上司連老爺離世也可以如此無情，「長遠同你一齊工作真係唔敢想像，假設我哋屋企第日有不幸事件發生，你會唔會一句『人應該要向前看』而唔畀同事請假？」。

同場加映：父母擬借貸花百萬風光土葬婆婆 台女嘆太貴：就要這樣花下去嗎？

