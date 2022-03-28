靈異｜老闆娘過身　女員工幫手搞喪事　竟導致對方入夢展示呢樣嘢

網友沙姐在靈異公社分享自己幫老闆娘完成後事圓滿，冥冥之中被庇佑的心情。



網友全文如下：「我最愛的老闆娘仙逝了，那日幫祂的後事圓滿了。治喪期間我每日守在靈堂準備早晚飯祭拜，第三日時想說老闆娘怎都不吃飯，突聽到老闆娘說祂想吃點心。由於祂生前就愛吃泡芙乖乖之類的，所以每餐我就會準備不同的點心來祭拜。」

「那日，跟著老闆娘騎摩托車去挑選骨頭甕，途中老闆娘一直在我耳邊說粉紅色粉紅色的……說也神奇，到店家時架上都沒見到有粉紅色的甕，那家的業者後來在層架的最裡面邊上找出唯一的粉紅色甕，後來回到靈堂上擲爻，就是那個甕。」

沙姐分享的照片。（爆料公社授權使用）

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「老闆娘有太多的話要交代祂的家人，能轉達的我都轉達了。」

然後奇異的事發生了，沙姐繼續分享：「一直到火化入塔，想說都圓滿了，當晚老闆娘竟然入我夢中，展現一排號碼後，對我微笑。」

「隔天我是帶著淚水醒來的，謝謝我的老闆娘，知道我因為這兩個月開刀都沒收入，讓我中了3萬塊（台幣）！」

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