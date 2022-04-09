42歲富豪FB徵老婆提3條件　交往送iPhone13　做到呢件事再送豪宅

生活圈子難找到另一半，有時只能網上徵友。台灣1名42歲單身男子近日在社交平台公開「徵老婆」，指希望能找到35歲以下、身高體重指數（BMI）正常的女子結婚生子，並曬出所住豪宅的照片，稱如成功交往即送iPhone 13一部，生1個孩子就送1層北海道物業，引起網民熱議。



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居住在台灣屏東縣的伍姓男子，前日（7日）在facebook群組「爆廢公社」發帖，上載數張自住物業豪裝內部的照片，並稱「這是我家，房子三間，土地兩筆」。他指自己興趣是旅行，現誠心找名女友，並列出3大條件，希望是35歲以下、身高體重指數正常及有正常職業，並稱如成功交往將送一部iPhone 13予女方。

事隔一天他再度以「徵老婆文」為題發帖，直言只想結婚生子，如女方生1個孩子即送1間北海道房子，又強調自己私生活健康，「不菸小酌不檳榔」。帖文還附載北海道物業的外觀圖。

台男再度以「徵老婆文」為題發帖，直言只想結婚生子，如女方生1個孩子即送1間北海道房子。（FB「爆廢公社」）

帖文隨即引來網民議論紛紛，有人質疑其真實性，直指「那麼有錢就不用網上徵老婆」、「你說三間就三間」，甚至有懷疑他是偷圖，亦有網民表示看其住所的裝潢已知品味差，「裝修太老派了」、「室內裝修應該30年歷史，很有博物館的味道」。有人則批評男子用錢來徵婚不會找到真愛，「用錢吸引而來的老婆，是你真心想要的？」、「一個女朋友只值一隻手機，好廉價」。

伍男身高167厘米，體重68公斤，之前曾交往過7個女友。（FB圖片）

有台灣媒體其後聯絡到伍男，並到其豪宅視察，雖然不是新型別墅，但佔地面積逾3500呎，旁邊還有一大片草坪。身高167厘米、體重68公斤的伍男向記者表示，平時靠物業收租月入約10萬元新台幣（約2.5萬港元），之前曾交往過7個女友，亦曾嘗試用交友軟體尋找真愛，但多次碰壁，並指出因為屏東鄉下沒有婚友社，現在疫情又難聯誼，所以才想在fb發文徵友。

伍男透露，網上發帖後已有3名女子私訊聯絡，並一直傾談，其中1名女子更相約他見面吃飯，希望能進一步認識。

（綜合）