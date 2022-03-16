窗外驚現「麝香葡萄」網民警告咪掂：會皮膚潰爛！原來係恐怖蟲卵

日前有台灣網友在《爆廢公社》附上3張圖表示，他在窗戶的紗網上「收到類似麝香葡萄」，但不確定到底是什麼，因此發文詢問。文章底下有內行網友解答此為荔枝椿象的卵，需要小心處理。



原PO的附圖顯示，14顆青綠色的球狀物緊密羅列在窗戶紗網上，一眼看去狀似麝香葡萄，但其實是荔枝椿象的卵。雖然有人開玩笑說：「這超好吃，配白飯可以吃三碗」、「產地：惠比壽」、「用放大鏡在陽光下仔細觀察吧，怕看不清楚所以聚焦增加亮度」，不過也有好心網友提醒，「注意！弄破蛋殼被汁液噴到有可能導致皮膚潰爛！」

【圖輯】點圖放大看睇落似「麝香葡萄」的蟲卵及相關圖輯「網民直擊14粒產卵過程」👇👇👇

+ 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

荔枝椿象俗稱臭屁蟲、臭椿象，常危害到荔枝、龍眼或欒樹等無患子科植物，故被視為農業害蟲，其多在2到8月產卵。根據農業知識入口網，民眾在居家環境發現荔枝椿象的卵，可直接拿衛生紙捏死處理，若為還不會飛的幼蟲，可瞄準腹部噴灑肥皂水使其窒息而死。假設不小心被汁液噴濺，須立即以大量清水沖洗稀釋，如皮膚出現灼熱、搔癢，可先冰敷後看診。

【同場加映】黑色潮濕蟲卜泥繁殖快食霉菌 裝修佬教4招滅絕超實用｜生活百科（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

從負債2千萬到擁4透天厝！一家4口靠賣雞排翻身 網揭賺錢內幕

他年薪250萬追不到超商正妹 網點出「關鍵原因」：錢是其次

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】