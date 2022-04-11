女友忘密碼用唔到消費券　男友被罵唔幫忙記　慘呻：真係好黐線

政府已經派發第一期5000元電子消費券，不少人錢未到手就已經煩惱怎麼使用最划算，但有人卻需要苦惱多一件事。近日有港男在在討論區分享「慘事」，表示女友因忘記了電子錢包Tap & Go的密碼，因而無法登入使用消費券，樓主卻無端被女友怪責不幫忙記密碼，令他崩潰直言「真係好黐線」。帖文一出，大批網民即同情樓主遭遇，指他「勁慘」及批評女生「有公主病」。



港男在帖文中，女友因為忘記了電子錢包的密碼便打電話給他查問，令他愣然。（《我可能不會愛你》劇照）

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該男生在香港討論區以「自己唔記得密碼又關我事」為題發帖，他表示自己的女友因忘記了Tap & Go的密碼而無法登入，便打電話問他知不知道。男生雖在心中大嘆「大佬我點知你個密碼」，但仍表面淡定向女友表示不知道，又建議女友致電營辦商更改密碼。詎料女友竟責備樓主沒有幫忙記密碼，既不提醒她要記密碼，又不願意幫忙致電營辦商。男生認為自己十分無辜，女友忘了密碼「點解又關我事」，遂在網上吐苦水。

有網民建議男主忍耐女友，並幫她把密碼輸入到手機，減少紛爭。（示意圖）（GettyImages）

有網民指從這件小事可以看出樓主女友待人處世不成熟，遇事只會推卸責任，不值得繼續交往。亦有網民認為樓主「躺着也中槍」非常無辜，但女友是自己選的，只能忍受並幫她把密碼記住，以免爭執。另有網民打趣樓主，認為他有個大方的女朋友，建議他把女友的銀行密碼也記下來「咁就多筆私己錢」，而樓主則以誠實做人拒絕。

同場加映：消費券｜女友Tap&Go網購失敗 港男拒借出支付寶：借完仲有得還？



港男指女友打算借用他的消費券購物，但他即時拒絕，認為對方不會還款，雙方因而引起爭執。（《香港愛情故事》劇照）

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