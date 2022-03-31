小心！港媽慘墮求職騙局失$1.2萬　警世文詳述「刷單點讚」危險位

疫情下好工難求，很多人都心急找工作，小心遇上求職騙局。有港媽早前慘墮「刷單點讚」騙局，對方要求她幫忙到指定平台為商戶搶單點讚，增加其銷量及曝光度，其間突要求她自行充值才能完成工作獲取報酬，港媽不虞有詐，結果前後被騙走逾萬元。她發文詳細講述受騙過程，呼籲家庭主婦在疫情期間找兼職時要更小心。



有港媽早前慘墮「刷單點讚」騙局，對方要求她幫忙到指定平台為商戶搶單點讚，結果前後被騙走逾萬元。（Gettyimage），

該港媽在facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發帖，表示「係我自己蠢被人騙了，希望各位媽咪，家庭主婦，係疫情期間想搵下錢嘅要小心，唔好因為錢而被騙」，並詳細講述受騙過程。她指近日想在網上找些手工兼職，有聯絡人聲稱可幫她登記，其後又介紹她「搶單收佣金」，港媽遂在指定平台開帳戶登記成為下線，「叫我開佢戶口搶單，搶單之後我會收到佢嘅佣金，然後我再開自己戶口搶單完成任務之後就可以提現」。

港媽表示自己首2日真的可以提現到佣金，對方每日都有1至2千元收入，令她放下戒心，惟到第三日，她需要用自己戶口來搶單，一開始的訂單是百幾蚊，就有幾毫子佣金，但當差不多搶完60單可以提現時，突然出現千幾元的訂單，她不以為然就充值了1000元完成，誰知再彈2000元的訂單，「呢個時候我仲爭9張單就會完成搶單可以提現，咁我就再充值啦」，後來竟出現8888元的訂單，嚇得她即時取消，惟已經取消不了。

港媽要求登記人退回充值款項遭拒絕▼▼▼

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她立即聯絡登記人查詢，登記人初時還扮好心幫手充值一部份，「但注意佢係入落你嘅網站戶口，筆錢完全無到你手」，剩低大部份還是要自行充值，港媽為了完成訂單提現，唯有問人借錢充值，但接下來還是不斷要求再充值更多錢，包括19,388元的「轉帳費」才能提現，「連只係要返我自己充值嘅1.2萬都唔得」，當時港媽才恍然大悟知道受騙。

港媽補充，在缺錢期間突然收到「大耳窿」訊息，稱可借1至10萬元不等，「好彩我係決定問朋友借，無借個啲7日數，唔係就真係死得」。她呼籲各位勿貪小便宜，上當受騙。