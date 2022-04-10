抖音超人氣電單車女神再有近千豔照流出　疑涉大陸網紅圈暗黑操作

抖音正妹「痞幼」臉蛋甜美、身材火辣，熱愛騎重機的她有著「重機女神」封號，在抖音相當活躍，微博也有160萬人追蹤。然而，人紅是非多的她，去年9月被爆出性愛片，當時還拍攝影片自清：「我的心也是肉長的，我也確實會難受，我沒有那麼堅強。」不料近日又傳出有多達900張的豔照在網路流傳，引發熱議。



不止天使臉孔魔鬼身材 賽車實力高強同是爆紅原因 點擊放大瀏覽「痞幼」照片▼▼▼

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有爆料者近日在網路上傳痞幼900張性感照，只見大尺度的清涼穿著，搭配嫵媚表情，與平時她所塑造的酷帥、甜美形象差異很大，讓網友揶揄，看起來「人畜無害」清純模樣的機車女神，竟有這樣一面，「人設直接崩塌了」。

不過也有網友發現，這組照片其實早在2年前就在網路上流傳，當時痞幼就硬起來回嗆：「我喜歡什麼樣的衣服是我的自由，有這個閒工夫多關心國家大事，不要利用別人美麗的照片去營造事件並且去傳播。還把別人的照片發布到交易平台，心有多黑？謠言止於智者。」並請律師協助處理。

所謂的「不雅照」已在網上流傳2年（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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事實上，陸媒先前就曾揭露，在網紅圈之外，暗藏一股恐怖的「產業鏈」，有些不肖人士專門收集這些以性感獲取流量的美女網紅，進行高價線下約拍，隨後在拍攝的酒店內提前裝好攝影機。主播被高價寫真費用誘惑之後，他們會拿出事先準備好的比較暴露的服裝，讓女主播在隱蔽的位置換上，拍下他們的不雅換裝影片，再以高價流出。

這些人在利用網紅的名氣，在網上散播照片，讓「天使」網美一夕之間變成「淫娃」。而後，雖然這些女孩並非自願拍攝，但影片流出後，她們也常常難以辯解和透過法律途徑維護自己。

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