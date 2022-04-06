18歲越南美女網紅P圖前後反差極大！真面目曝光770萬粉絲數即暴跌

18歲越南網紅Vu Thi Khanh Huyen（武氏慶玄）擁有甜美臉蛋與傲人身材，在抖音上擁有770萬粉絲。最近她出席公開活動，被現場民眾拍下真實模樣，無濾鏡下的她讓許多粉絲都嚇呆！



這位越南網紅從15歲就開始經營抖音，頻道中常常分享跳舞、搞笑與穿搭等內容，短短3年的時間就吸引逾770萬粉絲關注，在當地小有名氣，而她的IG也有逾95萬粉絲追蹤。

【圖輯】「零修圖」照片曝光！抖音770萬粉絲數即暴跌（點圖放大瀏覽武氏慶玄修圖前後對比👇👇👇）

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最近武氏慶玄受邀參加時尚趴，當天她穿著白色細肩帶小洋裝，看起來仙氣十足，在走紅毯時還受到許多民眾拍片。隨後，網路上也紛紛流傳著她當天參加活動的影片，有網友表示她看起來狀態相當不錯，但卻也引來不少網友失望表示修太多：「臉看起來胖」、「這是謊言...抖音欠我們一個道歉」、「你和tik tok長得太不一樣了」、「修太多了，真的差很多」。

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