內地爆紅重型電單車性感女神竟是富翁　被揭擁8豪宅及7台夢幻跑車

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-21 13:10

抖音美女「痞幼」臉蛋甜美、身材火辣，熱愛騎重型電單車的她有著「重機女神」封號，年紀輕輕才23歲，卻已經在重型電單車界打滾7年，近日她被起底身家背景，不止擁有多棟千萬豪宅，還有6、7輛名貴跑車，引起外界一陣熱烈討論。

內地網紅痞幼常分享玩車的日常生活，在抖音相當活躍，微博也有127萬人追蹤，23歲至今玩車7年，近日被踢爆她的身世驚人，在北京有一棟價值約3千萬人民幣的豪宅，海南島三亞也有8棟別墅，收藏的重型電單車包括2輛Ducati、Suzuki太子、BMW S1000RR、YAMAHA R6、KAWASAKI ZX1000rr、隆鑫150、KAWASAKI新款等等。

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這些車款都堪稱是夢幻名車，加總起來也要數百萬元，連帶房產算起來，身家粗估就有近億，此外，她的愛貓據傳一隻也要價數十萬，奢華生活令人驚訝不已，更有人笑虧她當網紅只是打發時間，不想做的話隨時都能繼承家業。

痞幼在抖音有700萬人追蹤，過去曾被網友踢爆當過情趣內衣模特兒，不雅照在網路上瘋狂流傳，事後她硬起來嗆：「我喜歡什麼樣的衣服是我的自由，有這個閒工夫多關心國家大事，不要利用別人美麗的照片去營造事件並且去傳播。」

曾流出「不雅照」卻大方應對（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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