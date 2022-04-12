發現阿媽出軌！阿媽同男人去酒店過夜　阿女被叫幫瞞阿爸問點算？

感情的世界太複雜，如果發現摯親出軌，該如何處理？有女生在討論區表示發現母親出，而且為了與男友人到酒店租房過夜，竟要求她幫忙編借口瞞住爸爸，更安排租下另1間房讓一對女兒入住。雖然父母感情已破裂，但女生不想母親與男友人同往酒店，但對現有情況感到為難，遂求教網民該如何處理？有網民直斥該名母親利用女兒去會情夫的行為非常可恥，但亦有人認為父母之間已無感情，便算不上出軌。



女生指母親提出要與友人到酒店吃自助餐及過夜，要求女生幫忙想理由瞞父親，女生心生疑竇，遂要求同往，竟發現母親的友人是男性。（《夫妻的世界》劇照）

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該女生在Dcard討論區發文訴說煩惱，她表示父母關係破裂多年，最近母親跟表示要和朋友在酒店吃自助餐及住1晚，並要她幫忙瞞騙爸爸。樓主覺得事有疑竇，便要求母親帶她及妹妹同往，母親逼於無奈便聯絡該朋友多訂1間房，並說明當天讓樓主會與妹妹入住，而母親會和該友人睡1間房。當母親使手機展示訂房資訊時，樓主留意到訂房人竟是男性朋友。

樓主表示自小就常見到母親與那位男友人偷偷牽手及有情侶般的行為，令她留下陰影，更一直懷疑母親出軌。如今她不想母親前往酒店與男友人同睡，但又不知怎麼辦，遂向網民求教。

有網民認為樓主的母親行為過分，但亦有人認為樓主應該鼓勵母親尋找真愛，畢竟父母的感情早已破裂，（《夫妻的世界》劇照）

有網民認為樓主母親利用女兒們瞞騙丈夫，行為可恥，建議樓主直接告訴母親自己知道她出軌的事，並表明態度反對她與情夫共聚；亦有網民認為既然樓主父母感情已經破裂，就算不上出軌，有可能雙方只是因為子女、財產等原因而沒有離婚，建議樓主不要制止母親尋找幸福。

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