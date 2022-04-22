一個累全家！深圳男行山採野菇分好友　6人中毒、1人全身換血4次

常言道「路邊野菇勿亂採」，否則隨時「累全家」！內地一名李姓男子早前與一班朋友行山，其間採摘了白色的野生蘑菇回家烹煮進食，結果齊齊食物中毒要緊急送院，其中李男更出現嚴重急性肝衰竭，須經多次血液淨化及全身換血才成功保命。醫生發現，原來他們吃的白色蘑菇，竟是廣東頭號毒菇「致命鵝膏」，又稱「白毒傘」，若誤食50克就足以致命，非常危險。



李男等人吃的白色蘑菇，竟是廣東頭號毒菇「致命鵝膏」。（網上圖片）

綜合內地傳媒報道，深圳一名李姓男子早前與5名朋友相約行山，其間見到白色的野生蘑菇，討論得出結論「以前都聽說色彩鮮艷的蘑菇有毒，像這樣長得普普通通的，應該是沒有毒的」，於是採摘了4斤（約2公斤）白色野生蘑菇回家。

當日中午，李男就把蘑菇烹煮食用，一直未感到異樣，於是當晚他又烹煮了一盤蘑菇邀請朋友一同進食。結果到第二天淩晨，李男出現劇烈腹痛、上吐下瀉症狀，其餘5名有份食用蘑菇的朋友亦出現類似症狀，齊齊送院救治，其中李男因進食份量較多，出現嚴重急性肝衰竭，須入住深切治療部。

李男經歷11次血液淨化，包括4次「血漿置換（相當於全身換血4次）」才成功保命。（網上圖片）

最終入院10天，李男經歷11次血液淨化，包括4次「血漿置換（相當於全身換血4次）」才成功保命，病情穩定下來，由深切治療部轉入普通病房。為了吃野生蘑菇要付出這麼大的代價，李男直言十分後悔。

醫生指出，李男等人所吃的白色蘑菇，原來是有廣東頭號毒菇之稱的「致命鵝膏」，又叫「白毒傘」，僅50克就足以致命，非常危險，提醒民眾不要隨意在野外採摘蘑菇進食。

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