打風後路邊長野菇　外形似AirPods引熱議　進食30分鐘後隨時出事

【野生菇類 / 有毒】路邊野菇不要採！即使野菇外形有多可愛，都千萬不要以身試毒！有屯門區網民發現打風過後，路邊石屎地生出一粒粒白色的野菇，外形酷似AirPods耳機，引起網上熱議，不少人都指在多個地方也見過相似野菇，紛紛貼圖分享。



有屯門區網民發現打風過後，路邊石屎地生出一粒粒白色的野菇，外形酷似AirPods耳機。（FB「屯門友」圖片

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Facebook專頁「屯門友」昨日（10月14日）貼出相關照片，指剛經過路邊石屎地，發現生出了2粒野菇，因而發帖問「有冇街坊知道呢啲係咪毒菇嚟？」。從照片可見，白色傘形野菇頭部正中間有啡點，身幹微微彎下來。

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網民指這野菇的外形與蘋果耳機AirPods相似，笑言「可以試下塞落耳仔！！有嘢聽」，亦有人認為較像蝸牛眼或旺仔小饅頭。不過有網民就提醒此菇可能有毒，千萬不要用手觸摸及採摘食用。

根據醫院管理局的《香港有毒植物圖鑑》資料顯示，相中野菇應該是綠褶菇，幼時呈半球狀，後變成闊圓錐狀，成熟時甚至扁平，全菌都帶有不明腸胃毒素。如不小心進食少於1個綠褶菇已可引致中毒，30分至3小時內出現惡心、嘔吐、腹瀉（常帶血）及腹痛，嚴重中毒可導致低血容量性休克和死亡，是香港最常引起菇類中毒的品種。2006年就曾有1名老年男子進食小量野菇，大約一小時後出現反覆嘔吐、腹瀉及口腔發麻。

綠褶菇幼時呈半球狀，後變成闊圓錐狀，成熟時甚至扁平。（醫管局《香港有毒植物圖鑑》圖片）

9種常見毒菇 2種可以致命



事實上，香港九成野菇都是不能食用或有毒，進食野生菇類後中毒事件亦時有發生，大家見到野生菇類時要忍忍手不要亂採，更不要隨便食用！《香港01》整合常見9種野生菇類，部份更可以致命，一定要小心留意。

9種常見有毒野生菇類▼▼▼

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最後提提大家，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫；若有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

資料來源：衞生防護中心、植物標本室

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