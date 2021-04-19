重遇小學同學有意發展　男方怪招追女　港女：佢買燒味飯等我收工

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-19 08:00

被別人以奇怪的方法追求，難免會覺得不安！有港女在討論區上分享，指自己近日重遇小學同學，然後雙方交換聯絡方法並相約出街。港女很快就感到昔日同學對自己有意思，自己亦有意和他發展一下，但慢慢發現他的追求方法奇怪。港女指，自己曾說過喜歡吃燒味飯，於是對方等她收工並送上叉燒飯，並表示每日要請她吃燒味飯，之後又不斷買一些無厘頭的東西送給她，甚至會在晚上傳短訊玩揭尾故，令港女不禁問：「究竟呢啲係咩追女仔方法嚟？」

港女上載圖片，指圖中是舊同學送上的燒味飯。（香港討論區圖片）

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港女在香港討論區上以「小學同學用奇怪方式追我，話要每日請我食叉燒飯」為題發文，說事件發生於上年年尾，她形容2人「以前都幾好朋友，仲成人俾同學小學雞地傳拍拖」。她說多年後重遇舊同學，身形外貌不俗，雙方交換聯絡方法後開始聊天及相約外出。

港女表示在言談間感到對方「對我其實有意思」，不時會在訊息中關心她，並透露見面時對方的說話「俾我感覺都幾Flirty」。港女續指自己單身，舊同學條件不錯，「都期待想同佢再發展下，不過後尾覺得有少少唔對路」。

「唔對路」事件之一，港女提起自己喜歡吃燒味飯後，舊同學某天突然等她收工並送上1盒叉燒飯，「話我鍾意食，要每日請我食」。港女最初以為只是說笑，不料翌日又收到他送上雙拼叉鴨飯。港女覺得很奇怪，不知道他為什麼不找個地方一起吃飯，「你買盒叉燒飯俾我，一來同事見到又古怪，二來去邊度食？」。

港女表示，對方為自己送上燒味飯的做法令她不明所以，令同事覺得古怪之餘，她亦沒有地方可以吃飯。（《香港愛情故事》劇照）

第2件「唔對路」的事，是舊同學經常送她一些「唔等使」的東西，例如酒吧因防疫關係被迫停業，舊同事送啤酒杯給港女，「俾我喺屋企飲」；又送細垃圾桶，「方便我夜晚想掉垃圾唔使出廳」。港女指舊同學送過最古怪的「禮物」是勞工手套，「佢話見到我手有啲乾，叫我唔好成日濕水洗碗」。對方自稱是細心的男友，但港女卻不認同，「其實我都冇話需要」，認為他送上的東西浪費空間，「邊得嚟細心」。

最後一件「唔對路」的事與雙方的溝通內容有關。港女認為她的訊息內容無聊，更會突然在晚上傳短訊與她玩揭尾故，「好恐怖㗎」。綜合上述3件事，港女得出「究竟呢啲係咩追女仔方法嚟」的結論，更判舊同學「死刑」，直言「我已經對佢冇咗進一步嘅遐想，只想同佢做朋友」。

港女指舊同學以3怪招追女仔，令她只之後都只想和他做朋友，不想發展下去。（《香港愛情故事》劇照）

有網民留言指，如果樓主有心發展，可以直接向男方表達自己想要的相處方式，即使只想做朋友都可以說清楚，「為佢將來追第2個前上1課」，如果真的不想發展就不要浪費別人時間。另外亦有人認為，部分男仔沒有追女仔經驗時就會怪招盡出，然而即使對方追女仔經驗豐富，亦不一定是好對象，故建議樓主遇上追女仔新手時可以多點體諒，「最主要都係睇對方根本人品及有冇Feel」。

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