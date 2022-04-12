上環搭巴士未能上車　大叔企車頭阻去路乘客焗等　網民反應兩極

巴士滿載以致無法上車的情況時有發生，有網民日前發文，指目擊1名大叔因未能登車，竟直接站在馬路中央企圖阻擋巴士開走，令全車乘客要一同呆等。大叔的舉動引起其他網民激辯，有人狠批他自私，但也有部份網民指巴士車廂內尚有空位，反斥乘客堆在車頭，難怪大叔會一怒之下做出衝動的行為。



1名男子日前在上環未能上車，在馬路中央阻擋巴士離開，事發片段其後被上傳至網上社交平台。（fb「香港突發事故報料區」影片截圖）

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事發於周日（10日）下午約3時半，上環德輔道中近林士街附近，1輛10號線城巴上客後正駛離巴士站，但車頭前面卻站着1名大叔，似是想阻擋巴士去路。片主在帖中表示，「10號車滿客載唔晒，有人不滿上唔到車，一度阻擋巴士開出」，其上載的片段長約38秒，可見大叔在半分鐘後便獨自離開馬路。

片段引來網民討論，不少人認為大叔的行為非常自私，阻礙全車乘客的行程，「阻得嚟下架都到啦」、「其實冇必要，第二架通常好快到」、「有罰則嗎？而家個個唔滿意就阻人開車」、「阿叔企一分鐘，燒咗成車人一百幾十分鐘」、「咁就上到車？」。

不過，也有網民持相反意見，指據片中顯示，巴士車廂後方其實還有空位，批評乘客總愛堆在車頭，拒絕走入車廂以讓出空位，「應該咁做，班人唔企入去，阻到下架車到先放你哋走」、「啲人死都唔行入去，人哋長短腳好慘，企一陣都比平常人辛苦」、「呢啲企唔得耐㗎，而家啲班次又少」。

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白色私家車一直擋在巴士前面慢駛，阻礙巴士前進。（facebook群組「馬路的事討論區」短片截圖）

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