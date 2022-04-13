女友用八達通app代領消費券　港男被揭偷食下場超慘：大家要學精

政府向全港合資格人士派發1萬元電子消費券，首期5000元上周已發放，不少人已急不及待外出購物。不過有港男卻慘呻因消費券而「偷食斷正」的經歷，指早前女友代他於八達通應用程式領取消費券，並將八達通卡綁定於手機。沒想到女友竟翻查其消費紀錄，揭發他上周曾外出「自私食」及偷偷買遊戲，生氣得要求他將用剩的千多元消費券「充公」。



有港男指上周女友代他於八達通應用程式領取消費券，沒想到女友竟翻查其消費紀錄，揭發他上周曾外出「自私食」及偷偷買遊戲，令他大感中伏。（《三流之路》劇照）

「過來人提醒大家，唔好咁傻仔將自己張八達通綁去女朋友手機app入面」。該網民於香港討論區發文，大呻因消費券而中伏的經歷，指上周女友主動提出，替他使用八達通應用程式領取消費券，「當時我覺得有人幫我整埋更好，我唔使去7仔/火車站嘟八達通拎消費券，但係點知原來我中咗伏」。

樓主指，女友日前突然問他，周日（10日）到友人家中「打機」為何遲遲未歸，他便解釋指當日「卡關搞咗好耐先過到關」。沒料女友聞言怒斥他講大話，「理直氣壯咁話佢用八達通app睇我張卡消費券record，睇到我去嘅地方」，得知他當日偷偷外出食飯及購買遊戲，「話我點解要自私食，唔帶埋佢去食！仲要瞞住佢去買game」。

樓主指女友翻查他的八達通交易紀錄，揭發他曾瞞住自己外出食飯及買遊戲，因而大興問罪，並決定「充公」他用剩的千多元消費券。（《三流之路》劇照）

樓主事後大嘆，「估唔到俾張八達通出賣咗我」，又指現時為了哄回女友，只能將用剩的千多元消費券金額「全數上繳」，不禁提醒一眾「巴打」：「大家真係要學精啲，唔好咁輕易俾女朋友幫你整錢銀嘢。」

不少網民看過帖文也笑言樓主「輸經驗」，「做咩咁唔小心呢，做偷雞摸狗的事當然要小心啦，唔做咪得囉」、「一來蠢，二來懶，三來你條女好攻於心計，以後自己小心」、「要用錢哄返女友，蠢到咁仲叫大家學精啲」。亦有人笑言樓主只須上繳部分消費券已屬幸運，「淨係畀千幾蚊先係咁啦，唔使全部都上繳」。

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