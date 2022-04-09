驚見對面單位裝成排發射器　港女憂輻射損健康　醫生拆解會否致癌

家居輻射問題受到關注，有網民日前發現，租住單位對面的大廈頂樓裝滿成排發射器，猶如發射站般，即大感崩潰，擔心長期住下去會受嚴重輻射，影響健康。帖文引起網上熱議，不少人都建議樓主早日搬走，亦有人翻出過往報道，指曾有一家四口住在大廈高層單位，天台有12支手機發射天線，3人其後患癌，懷疑與發射天線的輻射有關。



該女網民在連登討論區以「我突然發現對面樓有個單位變咗發射站咁」為題發帖，上載1張照片，從窗外看到對面大廈的單位裝滿至少4支發射器，令她大為震驚，擔心健康受到影響，「寧願冇訊號」、「同核電廠有咩分別」，又指租樓時完全沒發現，不知如何應對。她補充指，自己住在非工業大廈區，區內都以住宅為主，而對面大廈亦有人居住，「更加擔心嗰啲人」。

女網民上載1張照片，從窗外看到對面大廈的單位裝滿至少4支發射器，令她大為震驚，擔心健康受到影響。（連登討論區圖片）

樓主其後表示目前打算全屋裝設鋁片阻礙輻射入屋，「聯絡緊啲公司，收得差都要」，又計劃請人到家中量度輻射量，並聯絡大廈業主立案法團及議員跟進。

有網民即翻出過往報道，曾有人住在鄰近天台發射站單位一段時間後患癌，紛紛關心樓主有否頭暈頭痛，認為早日搬走較好，否則有增加患癌風險，「買定假髮都得」、「買重危疾保險、人壽保險」。有網民則分享經驗，稱曾住過發射站附近的單位，但手機訊號反而收得更差，而且家中經常停電，「懷疑俾佢哋扯晒啲電」，特別在夏天時分「天台熱到地磚爆開」，以致每年要換1部冷氣機。

女網民其後上載在屋內測量電磁波的相片，但有網民則指出事主用錯接收航空通訊（無線電/衛星）頻率，因此儀器所顯示的數據跟無線電基站無關，建議她更改頻率再作量度。（連登討論區圖片）

化學博士鄺士山（K Kwong）亦曾在facebook發文指，買樓一定不會買大廈天台發射站下低兩層的單位，並引述外國研究指，帶電的塵粒會圍着高壓電纜周圍空間中電場排列，而那些塵粒會吸收空氣中有毒物質如甲醛，VOC，PAH，變成有毒微粒，如果部分經過家居時，可能會吸入物質或會致癌。

不過內科腫瘤科醫生邱宗祥接受《香港01》訪問時曾表示，一個人會否致癌除了外在因素，都要視乎其致癌基因有多強大，如果家中有癌症患者，會有家族性遺傳，就有較高致癌風險，或接收少少輻射都會致癌。對於住得近發射站，會否受輻射影響而致癌，邱宗祥表示科學上暫時未有有力證據證明，發射站的輻射會致癌。

K Kwong指手機信號輻射強 睡覺應關4G/5G 專科醫生講解會否致癌

另外，通訊事務管理局辦公室設有熱線，讓市民查詢基站輻射安全，如對在家居附近的基站輻射水平有疑慮，可致電2961 6648，通訊辦會安排到場進行視察及測量，並向市民解釋有關測量結果。