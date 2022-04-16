扁平足｜行路現八字腳易疲勞疼痛　懷孕及肥胖屬後天成因要小心

扁平足是十分常見的足部問題，扁平足患者的腳掌沒有凹陷的弓足位置，導致他們在站立及行走時，腳掌不能夠正常地能呈拱橋形，令足弓失去原有的避震功能，令腳掌施力不當，容易衍生痛症問題。究竟如何確認自己是否患有扁平足呢？是否只有先天遺傳才會患病？Gofever高燒編輯整理了扁平足成因、症狀及矯正方法供大家參考。



扁平足是指患者缺乏弓足位置沒有凹陷位置，導致站立及行走時腳掌不能夠正常地能呈拱橋形，令足弓失去原有的避震功能，嚴重可引發身體痛症出現。（GettyImages）

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甚麼是扁平足？成因為先天性遺傳？

正常來說，人體腳掌會有凹陷的「弓足」位置，當我們站立及步行時，弓足可以承托身體的重量，主要功能是避震及平衡身體。而所謂的扁平足，是指患者缺乏弓足位置，他們的腳掌沒有凹陷位置，導致站立及行走時腳掌不能夠正常地能呈拱橋形，令足弓失去原有的避震功能，令腳掌施力不當，嚴重或引發很多身體痛症出現。至於有關扁平足的成因，不少人都認為是與先天性遺傳有關，其實，扁平足成因可以分為先天及後天兩大因素：

導致扁平足的先天因素

失天性的扁平足主要是因為遺傳所致，如父母有扁平足，下一代患有扁平足機會較高。另外，部分扁平足患者是因為先天韌帶鬆弛所致，令他們未能有效鞏固關節穩定，負重時容易令足弓下塌。最後一個先天因素是先天跗骨黏合，部分兒童因為踵骨及距骨黏合而導致扁平足。

導致扁平足的後天因素

除了先天因素外，後天因素亦會導致扁平足問題，包括是懷孕及肥胖人士，因為負重過度會導致韌帶及肌腱出現慢性勞損，導致扁平足。另外，脛後肌腱炎患者或韌帶曾受傷的人士，亦是扁平足高危人士。

了解扁平足症狀！如何知自己有冇扁平足？

扁平足患者一開始時間並沒有太過明顯的症狀，但當他們走路時，會看見他們足弓呈塌陷、腳板呈扁平的情況。但當患者站立或走動過多時，可能會呈內或外八字腳。另外，扁平足患者容易出現腳痛及疲勞情況，而他們的平衡力較差，容易跌倒，腳踝亦較易受傷。如何知自己是否患有扁平足呢？大家可以透過足部掃描及壓力測試進行檢查，以診斷是否有扁平足問題。

扁平足的治療及矯正方法

大多數扁平足患者不能完全根治問題，但可以經治療及矯正足弓形狀，以改善扁平足問題。首先是矯正鞋墊，是扁平足常見治療矯正方法，矯正鞋墊可以為患者腳部提供適當的支撐，有效承托腳弓及避震功能，減輕不適感及改善扁平足問題。另外，患者亦可以透過肌力訓練及簡單運動改善扁平足，包括每日簡單墊腳尖或單腳站立，能夠訓練到足部肌肉，減輕足部不適感。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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