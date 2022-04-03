用酒精消毒液「乾洗手」更安全？對這些病毒無效　醫生揭恐怖後果

受到新冠（COVID-19）疫情影響，現在幾乎人手一罐75％濃度酒精，以便隨時隨地消毒，防止病毒上身。不過，一樣都是消毒，想要擺脫手部病菌，是否可以噴酒精或乾洗手就好，不必大費周章用肥皂洗？對此，有醫生表明，千萬不可以這樣做，75％消毒液僅是應急用，不能取代肥皂洗手！



台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，去餐廳吃飯前，都會留意到有許多人用75％酒精勤噴雙手，但就是沒見任何人起身去廁所用肥皂洗手；對此，黃軒說明，在疫情下，大家都已知濃度在70％～95％之間的酒精有消毒效果，那是因為酒精破壞新冠病毒的病毒膜，使其失去毒性，因此建議「在無法確實洗手的時候，利用酒精來消毒」！

【相關圖輯】日本強迫症男遇疫情變消毒狂魔 瘋狂抹嘢影片意外爆紅：超治癒！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 12

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「吃飯前，要洗手，但不是叫你用75%乾洗手；如廁後，要冼手，也不是使用75%乾洗手。」黃軒強調，在75%酒精搓揉下，不代表全部的病毒和細菌都能完全消失，意即酒精根本無法消滅所有的病菌，包括腸病毒、諾羅病毒、鼻病毒、小兒麻痺病毒、A肝病毒、口蹄疫病毒、人類乳突病毒等，以及細菌像芽胞桿菌、寄生蟲如隱孢子蟲。

黃軒指出，叫大家「勤洗手」，其實是在鼓勵大家「用肥皂加水勤快洗手」，惟有在肥皂和水不易獲得的情況之下，才使用「75%酒精洗手液」應急一下，而不是在生活上取代了用肥皂洗手！「大家貪圖方便，一直噴洗手液，殊不知酒精洗手液不是所有病菌的殺手，這些病菌從寄生蟲、細菌到病毒，都很好沾在你手掌上的，而75%酒精是對這些微生物無效的。」

只有親自用肥皂洗手，才不會把腸病毒、鼻病毒、口蹄病毒、諾羅病毒等帶回家傳染給小孩和家人。

延伸閱讀：

戶頭剩40元…她急問「2千元怎活20天」 過來人曝終極省錢秘招！狂推這款救窮App

未開放就先「超前部署」！雄獅、長榮航曝光「包機飛日本」價格 網傻眼：抓到機會又敲盤子？

【本文獲「今周刊」授權轉載。】