霸氣男遲到早退唔開會　睇馬經叫老闆「粉腸」　1個原因係好員工

打工仔要準時上班是常識吧？惟最近卻有網民發文分享，稱公司1名銷售部同事可自行彈性上班，遲到早退兼拒絕開會，回到公司也只是玩手機或找人聊天，甚至公開看馬經，當老闆有事找他，更會直接叫老闆到他的座位商量。樓主甚至聽過該名同事稱呼老闆為「粉腸」，後來才得知該同事是「王牌銷售員（Top Sale）」，包攬全公司七成生意，而且拒絕另起爐灶，甘於留在公司，因此才能「打橫行」。

不少人看完帖文直言銷售人員的世界業績就是一切，老闆當然會忍他，可是有留言笑稱「可能做咗咁多年，人哋好friend底呢」。有人則指「公司需要佢多過佢需要公司」，如果該員工安於現狀沒有離心，對公司來說其實是好員工。



有網民發文，表示公司1名「王牌銷售員」不單能自行彈性上班，甚至對老闆的態度也很差。（《半澤直樹2》劇照）

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樓主在專門分享職場事的網站「辦公室日報」發文，他稱公司有名經常「神出鬼沒」的同事James在銷售部工作，雖然其他同事都是「朝9晚6」準時上班，但James卻喜歡「返幾點就幾點」，最誇張曾經午飯時間後才現身，下午3點便下班，就算身處公司，大部份時間也只是在看馬經、玩手機或者到處找女同事聊天，而老闆召開會議時他亦拒絕參加，「佢話開會目的係捽數，即係唔關佢事喎」。

James在公司工作了6年，私人消費如桑拿揼骨、與朋友吃飯等，也會「開公數」，起初引來會計部不滿，但老闆卻「開綠燈」，表明是他的特權。樓主其後從其他同事口中得知，James之所以能在公司橫行霸道，皆因他包攬了公司七成生意，因此同事們都不敢再對他有微言。

該名員工曾以「粉腸」、「X樣」和「X街仔」稱呼老闆，樓主直言還以為員工才是老闆。（《未生》劇照）

至於老闆，樓主憶述曾經目擊神奇一幕，當老闆叫James入房商討事件，James聽後竟一邊玩手機一邊說了句：「你過嚟傾啦，費事行嚟行去。」怎料老闆不單沒有發火，反而順他意到其座位討論。此外，樓主還表示James會在其他員工面前直呼老闆「粉腸」、「X樣」和「X街仔」，在外人眼中「真係會以為James先係老細」。

帖文續指，據聞曾有客人拉攏James另起爐灶，但他志不在做老闆，不想肩負太多責任而婉拒，樓主的老闆自然非常安心，「如果有個Top Sales又返到數又冇離心，作為老細又真係幾爽嘅」。目睹James在公司的超然地位，樓主坦言非常羨慕，可惜自己技不如人，慨嘆「可惜我嘅性格同口才都唔適合做Sales，冇能力食呢口飯，否則好似James咁樣做打工王帝的確唔錯」。

網民坦言這是「Sales嘅世界」，業績等同一切，他為公司跑到七成生意，大家當然會忍他，「出嚟求財唔係求氣嘅」，也有人對此反感，覺得他的態度不應過火，「做人唔好咁串好，山水有相逢」、「佢要保佑自己永遠好數」。不過有留言指老闆有人幫他賺大錢，同事又做到打工皇帝，是雙贏組合，「可能佢哋兩個八字好夾」，亦可能老闆和他私下是好朋友。

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