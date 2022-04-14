父心臟不適暈倒　醫院醒來有炒麵「陪伴」　女兒發文感謝馬鞍山友

突然心臟不適暈倒，可能是身體發出的警告訊號！1名女子今午（14日）在facebook發文，表示父親2天前在新港城中心買午餐後，因為心臟不舒服而失去意識，途人立即幫忙召救護車，幸好父親最後在醫院醒來，「仲有三份炒麵陪伴」。女子在文中感謝各位馬鞍山街坊的幫助，故事引來網民讚好。



樓主表示父親周二（12日）中午在新港城中心買午餐後，突然心臟不適暈倒，幸好有熱心途人召救護車，立即將父親送往威爾斯醫院。（fb「馬鞍山之友」圖片）

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該名女子在facebook群組「馬鞍山之友」發文分享，表示她父親於周二（12日）中午在新港城中心買午餐，其後突然心臟不適，慶幸有途人召救護車，立即將父親送往威爾斯醫院。樓主補充，估計父親在事發當下很快便暈倒，因此他後來於急症室醒來時，「自己話 『莫名其妙』，唔知點解自己喺醫院」，笑言身旁還有3份炒麵。

樓主引述醫生指，父親被送到急症室時，半邊身體已經失去反應，幸好後來能慢慢恢復活動能力，「估計有其他血塊衝撞到血管，自己通返」，目前仍在急症室留醫，乃不幸中之大幸。樓主感謝一眾熱心途人在事發時伸出援手，「各位馬鞍山嘅朋友，我同我嘅屋企人想同你講聲多謝……多謝各位守望相助，充分發揮馬鞍山人精神」，，並大讚醫院職員亦非常友善。

大批網民看後同樣大讚馬鞍山街坊的善舉，又提醒樓主要多留意父親的身體，「祝世伯早日康復，守望相助真係好重要」、「其實大家慣性見到有人疑似唔舒服，唔好介意多口問一句，隨時幫到好多人」、「心臟病，黃金數小時，今次好好彩冇事呀」、「如果有得揀我都想去馬鞍山度住」、「麵都送埋入醫院？救護員真係好盡責」。

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