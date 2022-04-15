台小四功課以巨龍、獨角仙、樹汁造句　網民挑戰句句藏搞笑性暗示

為了培養語文的應用能力，在中文課中都會讓學生練習組詞造句，藉此提升表達跟寫作的技巧，只是現在課綱日益靈活，不少人被小孩的考題難倒。



台灣一名家長貼出小學四年級的中文試題，要以「巨龍、獨角仙、樹汁」造出一個有意義的句子，他和孩子想破頭都想不出來，因此上網求解。

這名家長在Facebook Group《爆廢公社》請網友集思廣益，題目是要將「巨龍、獨角仙、樹汁」這3個詞語組合成完整且有意義的句子，只見學生整題空白，被扣了5分，他也一個頭兩個大，完全不知該如何作答。

【圖輯】網民挑戰「巨龍、獨角仙、樹汁造句」幾乎句句藏搞笑性暗示（點圖放大看留言👇👇👇）

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看到如此奇特的字彙組合，網友發揮創意，爭相留言希望能解決原PO的困境，「你看，那裡有巨龍、獨角仙、樹汁。（我就廢）」、「從前一隻叫樹汁的巨龍長得像獨角仙」、「我的外號叫巨龍，我養了一隻獨角仙，我最喜歡唱的歌是樹汁孤鳥」，也有許多「壞壞」的大人歪樓，提供兒童不宜的答案，「在午後的公園席地而坐，我的巨龍壓死了一隻獨角仙，沾得一褲底樹汁」、「獨角仙的巨龍在樹幹留下了樹汁」、「一陣操作後，巨龍噴出樹汁，慢慢的變成了獨角仙」。

不過在眾多18禁的回應中，意外釣出老師認可的答案，一名媽媽分享女兒也有同份試卷，寫道「巨龍兩旁樹的樹汁一定很甜，才會有那麼多的獨角仙」，被老師打了大大的紅勾勾，顯示詞語通順有意義，也供這位崩潰的家長參考。

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