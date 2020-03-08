馬來西亞轉校生遭同學欺凌墮樓輕生　兩少年現身靈堂下跪痛哭道歉

隨意欺凌他人，後果可能是內疚一生。馬來西亞一名17歲男生日前墮樓喪命，家人稱兒子無患抑鬱症，後來獲同學告知，原來兒子在校內被同學欺凌，曾被搶去現金卡、倒辣椒牆入書包等，惟家人未發現異樣，直至兒子輕生才知情。死者上周三（4日）設靈時，兩名欺凌者到靈堂內下跪懺悔，死者父親雖然對他們破口大罵，但稱如果他們願意說出真心話，讓兒子安心走，就能原諒他們。

兩名欺凌者到死者靈堂下跪道歉。（中國報圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

17歲死者江駿喆今年才轉到馬來西亞新山一間私校就讀，上周一（2日）突然從一個商場的露天停車場墮樓輕生。有死者朋友爆料，指江男在新校被同學嚴重欺凌，早於1月時便曾透露遭班上同學以不同方式欺負，除了被水潑、拉櫈弄跌、倒辣椒醬入書包外，就連用來買食物的現金卡都曾被搶去。

一名同班同學表示，江男被欺凌的原因是拒絕加入類似幫派的私會黨；該同學稱自己亦曾被迫加入，但因為曾強烈反抗至跟對方大打出手，後來才沒被騷擾。該同學回想日前和江男打球後，對方竟離奇說是最後一次，至出事後才明白他的意思，後悔沒及早發現。

17歲男生突然墮樓輕生，家人後來才得知，他在新校被嚴重欺凌。（示意圖／資料圖片）

江男媽媽說，孩子是個為人着想的人，出事前未有異樣，更不知道他在新校被欺凌，是後來有同學告知才發現。她想起孩子曾表示後悔之前沒努力讀書，以致需要轉校，又突然要求帶便當上學，出事後才明白一切源於兒子在學校被欺凌，甚至連現金卡都被搶。而江男父親稱，兒子年初曾告訴他在校內被欺凌，但後來又改口說沒事，以為事情已經解決便沒有追問。

3月4日晚，江男設靈時，兩名曾有份欺凌江男的同學，在父母陪同下現身，在靈柩前下跪向死者懺悔道歉。死者的父母及兄長情緒激動，指着兩名少年罵道「如果今天是你們的兒子跳下去，你們會怎麼做」，怒轟欺凌者父母不會教孩子，認為是他們迫得兒子無路可退。

然而，死者父親要求兩名欺凌者在兒子遺體面前說出真心話，稱只要對方說實話，讓兒子一路好走，可選擇原諒他們。死者父親說這番話時情緒激動，由於事件引起社會關注，當地官員亦有到場，後來有官員帶死者父母及兩名少年到靈堂一旁，4人私下對話。

（中國報）

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626