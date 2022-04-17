郊野公園塞車　凌志司機被指拒行石仔路阻後車　片主：鋪石屎畀佢

不少市民趁着復活節連假外遊，享受大自然，惟昨日（16日）有網民上傳影片，指1名凌志（Lexus）私家車司機在馬鞍山郊野公園附近，因為拒絕駕車駛至石仔路上而造成交通擠塞，「後面塞咗10幾部車」，引來其他車輛和的士司機不滿。



1名凌志私家車司機被指在馬鞍山郊野公園附近，因為拒絕駕車駛至石仔路上而造成交通擠塞。（fb「香港突發事故報料區」影片截圖）

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片主於facebook群組「香港突發事故報料區」發文指，昨日早上約11時，馬鞍山郊野公園某路段交通擠塞，1名凌志私家車司機被指「因為架車太貴唔行石仔路」，又表明要報警處理，遲遲不肯駛上石仔路離開。

據影片所見，凌志私家車後方有多輛車等候，只要車主駛上石仔路便能駛走。片主笑言 「揸住架靚車，早知鋪石屎畀佢上嚟啦，呢啲路都話行唔到喎……嘩！你睇下條路扽到啊」。而該名凌志司機最終稍為靠左行駛，讓左邊車胎駛上石仔路後順利離開，過程中一度與片主口角，但片段未有交代附近交通後來是否恢復正常。

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不少網民看過影片後亦批評涉事司機阻礙交通，稱「架車咁靚點解唔搵個盒鑲起佢啊」、「貴就唔好出街嘛」、「下次要鋪地氈先好通知佢上嚟」、「又要上山又要唔行，搭的士啦」、「可能等有張紅地氈先走！」。

不過，亦有人認為責任不只在該名司機一人身上，指片中看到有許多私家車違泊，令相關路段「窄上加窄」，「怪就怪全部唔係喺嗰度住啲人又揸車上去，全香港啲郊遊地方就係畀呢啲要去郊遊，又唔願坐公交車啲人去揸車塞死晒」、「唔鬧違泊死車？」、「揸車上去郊遊仲要泊晒喺度嘅人想點？」。

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