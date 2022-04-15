$30車資畀百元鈔好離譜？港男搭的士遭司機鬧爆　網民話另有原因

「點解你一定要畀100蚊？」有將軍澳街坊在網上分享，指日前在區內乘坐的士往寶琳，下車前以1張100元紙幣支付約30元的車資，惟引起對方不滿，指責為何不給散紙，「嗰廿幾30蚊車程畀$100，好離譜」，令他非常無奈。不過，網民認為司機不是介意樓主用百元鈔付車資，「其實主因係太短程，佢唔鍾意」。



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該男網民在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指日前在將軍澳乘坐的士往寶琳，下車前將1張100元紙幣遞給司機，惟對方即發火怒罵，「點解個個畀散紙，點解你一定要畀100蚊」，又批評以100元紙幣支付約30元的車資很離譜。樓主不禁問：「畀$100係咪真係好有問題？」

帖文引起網民熱烈討論，大部分人都認為樓主的做法並無不妥，的士司機有責任預備足夠的現金找續，況且100元並非「大紙」，「普通食個早餐都已經冇咗」、「有冇話返畀司機知$100已經係散紙，有時跌咗都費事執」。有網民就建議樓主無需同司機爭拗，「叫佢繼續行呀，去埋新都城後面警署報案」，有人則估計100元紙幣並非司機最介意之處，「其實主因係太短程，佢唔鍾意」。

根據運輸署發出的《香港的士服務指南》的士車費找續指引指出，法例規定的士司機須攜帶不少於100元的港元紙幣和硬幣零錢供找續之用，司機若未能為500元或1000元面額港幣提供找續，則不屬違例。若乘客隨身只攜有500或1000港元面額紙幣時，則應在租用的士前詢問司機能否提供找續。不過指引亦建議，當遇到找續困難的情況時，的士司機與乘客應以互諒互讓的態度，共同尋找解決問題的方法。

有做過的士行業或運輸界的網民曾深入分析，指的士司機一般而言最關心6大情況▼▼▼