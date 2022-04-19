補習學生玩失蹤已讀不回　女大學生斥不負責任：補唔補都唔講聲

不少大學生都會做人補習賺取生活費，近日有女大學大在討論區大呻為了替學生備試，特地製作應考筆記，詎料學生收到後就突然消失，對信訊「已讀不回」，樓主特地空出時間卻苦等無果，直斥對方不負責任，「補唔補都唔講聲」，令她憤怒不已。有網民反過來質疑樓主的教學水平，但其他網民卻提出反對，認為學生如不滿意，亦可直接告知，並交代不再補習的原因，而非無故失聯。



有女大學生在討論區指她與私補的學生確認補習時間時，學生不回覆更從此消失，她批評對方「無交帶」。（GettyImages）

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該女大學生在Dcard以「遇過啲咩補習學生？」為題發帖，表示早前用Zoom幫學生補習，因對方是文憑試考生，她便額外準備了備考筆記傳給對方。豈料在第2堂的前一天，她詢問是否同一時間補習，學生竟然已讀不回，就此失去聯絡。學生如此不負責任令她相當氣憤，「講聲係咪咁難，勁無交帶」。

有網民認為學生就算要取消補習，也有責任告知老師，而非無故消失。（GettyImages）

有網民留言質疑樓主教學有問題才會令學生突然不補，但就引來其他網民反對，認為就算不想再補習也應該說一聲，而不是突然消失，遂批評學生沒有責任心。有人認為就算繼續補習，這個學生也會經常消失打亂樓主的規劃，因此勸樓主不必因此感到可惜。

有網民回應分享自己遇過的經歷：

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